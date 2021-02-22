Гороскоп на 23 лютого 2021 року допоможе визначитися з правильним рішенням. Кому потрібно зосередитися на собі, а хто повинен намагатися вирішити всі конфлікти? Читайте гороскоп на 23 лютого 2021 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

Ви досягли певного успіху на професійній ниві. Однак не варто зазнаватися. Погляньте навсібіч: навколо багато людей, у яких ви можете повчитися.

Телець

На вас чекає складний день. Багато що потрібно встигнути. Намагайтеся не панікувати і вирішувати проблеми в міру їх надходження. Не нехтуйте допомогою колег. Ви не всесильні.

Близнюки

Вдалий день для налагодження відносин з діловими партнерами. Є ймовірність термінового відрядження, а також несподіваної пропозиції щодо роботи.

Рак

День вкрай несприятливий. Починається період обстоювання своїх принципів, авторитету, внутрішньої свободи. Однак у спробі відстояти свою думку не забувайте про почуття інших.

Лев

Прекрасний день, який краще повністю присвятити другій половинці. На самотніх представників знака чекає приємне знайомство, а ті, хто в парі, можуть вивести стосунки на новий рівень.

Діва

Відмінний день, щоб зосередити свою увагу на здоров’ї. Вам варто пройти профілактичний огляд у лікаря і зайнятися спортом.

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Терези

Прекрасний день, щоб зайнятися ремонтом. Настав час розпрощатися з непотрібними речами. І людьми. Робіть так, як буде краще для вас.

Скорпіон

День, наповнений конфліктами і скандалами. Не намагайтеся доводити свою правоту. Краще подумайте, як вирішити всі питання.

Стрілець

З самого ранку на вас навалиться величезна кількість питань, які вимагатимуть негайного рішення. У разі складнощів зверніться до близьких людей. Головне, не замикайтеся в собі.

Козеріг

Сприятливий день тільки для тих представників знака, які займаються бізнесом. Завдяки своїй працездатності вони зможуть здійснити максимум задуманого.

Водолій

Пасивний день. Спробуйте обмежити будь-яку активність і зосередитися на саморозвитку та роздумах про майбутнє. Настав час зробити вибір: як ви хочете жити? Усе залежить тільки від вас.

Риби

Ви дуже багато часу присвячуєте роботі. Однак ви забуваєте про те, що й на особисте життя потрібно знайти час. Ви гідні щастя. Так займіться його пошуком.

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