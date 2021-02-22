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Гороскоп на 23 лютого 2021 року

22.02.2021

Гороскоп на 23 лютого 2021 року допоможе визначитися з правильним рішенням. Кому потрібно зосередитися на собі, а хто повинен намагатися вирішити всі конфлікти? Читайте гороскоп на 23 лютого 2021 року від екстрасенсів СТБ.

гороскоп 2021

Овен

Ви досягли певного успіху на професійній ниві. Однак не варто зазнаватися. Погляньте навсібіч: навколо багато людей, у яких ви можете повчитися.

Телець

На вас чекає складний день. Багато що потрібно встигнути. Намагайтеся не панікувати і вирішувати проблеми в міру їх надходження. Не нехтуйте допомогою колег. Ви не всесильні.

Близнюки

Вдалий день для налагодження відносин з діловими партнерами. Є ймовірність термінового відрядження, а також несподіваної пропозиції щодо роботи.

Рак

День вкрай несприятливий. Починається період обстоювання своїх принципів, авторитету, внутрішньої свободи. Однак у спробі відстояти свою думку не забувайте про почуття інших.

Лев

Прекрасний день, який краще повністю присвятити другій половинці. На самотніх представників знака чекає приємне знайомство, а ті, хто в парі, можуть вивести стосунки на новий рівень.

Діва

Відмінний день, щоб зосередити свою увагу на здоров’ї. Вам варто пройти профілактичний огляд у лікаря і зайнятися спортом.

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Терези

Прекрасний день, щоб зайнятися ремонтом. Настав час розпрощатися з непотрібними речами. І людьми. Робіть так, як буде краще для вас.

Скорпіон

День, наповнений конфліктами і скандалами. Не намагайтеся доводити свою правоту. Краще подумайте, як вирішити всі питання.

Стрілець

З самого ранку на вас навалиться величезна кількість питань, які вимагатимуть негайного рішення. У разі складнощів зверніться до близьких людей. Головне, не замикайтеся в собі.

Козеріг

Сприятливий день тільки для тих представників знака, які займаються бізнесом. Завдяки своїй працездатності вони зможуть здійснити максимум задуманого.

Водолій

Пасивний день. Спробуйте обмежити будь-яку активність і зосередитися на саморозвитку та роздумах про майбутнє. Настав час зробити вибір: як ви хочете жити? Усе залежить тільки від вас.

Риби

Ви дуже багато часу присвячуєте роботі. Однак ви забуваєте про те, що й на особисте життя потрібно знайти час. Ви гідні щастя. Так займіться його пошуком.

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