Як провести прийдешній тиждень? Куди вкласти всі свої зусилля? Читайте гороскоп на тиждень з 22 по 28 лютого 2021 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

Нові грошові надходження в першій половині тижня можуть приспати вашу пильність, не переоцінюйте своїх фінансових можливостей. Грошей поки надходитиме небагато, а ось витрати загрожують істотно збільшитися.

Телець

Фінансове становище починає стабілізуватися. Особливо вдалою в грошовому плані обіцяє стати середа. Однак з великими покупками поки поспішати небажано. У п’ятницю не вплутуйтеся в авантюри і не будьте занадто довірливі.

Близнюки

Ваші справи йдуть відмінно! Ви ще раз переконаєтеся, що знайшли просто блискучий вихід зі складної і заплутаної ситуації і навіть виявилися у виграші. Чекайте на додатковий прибуток і цікаві ділові пропозиції. Ваші ідеї приносять успіх.

Рак

У понеділок і середу будьте максимально уважні й навіть підозрілі, щоб не стати жертвою обману. У п’ятницю від вас буде потрібна дипломатичність і люб’язність у відносинах з начальством або діловими партнерами. І ви зможете розраховувати на прибуток.

Лев

Постарайтеся бути обережнішими у фінансових операціях, особливо в переказах онлайн. Загалом тиждень сприяє поліпшенню фінансового становища і великим придбанням, які краще робити у вихідні.

Діва

Постарайтеся зберігати емоційну рівновагу, бурхливий прояв почуттів загрожує нашкодити вашому бізнесу, і ви можете отримати зовсім не ті результати, на які очікували. Якщо ви керівник, зірки радять у четвер скликати нараду.

Терези

Фінансове становище стабільне, але грошима смітити не можна. У вівторок вірогідні солідні грошові надходження. У п’ятницю можуть виникнути непередбачені витрати, постарайтеся знайти спонсора або хоча б помічника у справах.

Скорпіон

Тиждень стабільний у фінансовому плані. У вівторок імовірний прибуток і великі грошові надходження. Четвер можна присвятити купівлі подарунка для коханої людини, адже вона явно надихає вас на активні дії та успіх.

Стрілець

Фінансове становище досить стабільне, у вівторок або четвер вірогідні незначні грошові надходження. У п’ятницю чекайте цікавих ділових пропозицій, ви можете знайти прибутковий підробіток.

Козеріг

Зміни фінансового становища на цьому тижні відбуватимуться лише на краще. Ви зможете побалувати домашніх або придбати щось приємне для себе. Цілком можна взяти кредит, наприклад, на купівлю автівки.

Водолій

Може з’явитися шанс просунутися по кар’єрних щаблях, але для цього доведеться опинитися в потрібному місці в потрібний час. Посеред тижня ймовірні непередбачені витрати на близьких людей. П’ятниця загрожує принести обман і розчарування.

Риби

У понеділок краще не укладати контрактів і не планувати серйозних ділових зустрічей. У середу є ймовірність надходження доволі пристойної суми, можливо, саме ці гроші варто відкласти на відпочинок.

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