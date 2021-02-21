Що приготував новий день кожному знаку зодіаку? Дізнайтеся в докладному астрологічному прогнозі. Читайте гороскоп на 22 лютого 2021 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

День може виявитися нелегким, але результат буде вартий витрачених сил. Якщо особливих робочих справ у вас на цей день немає – займіться собою. Це гарний час для читання професійної літератури, планування відповідальних справ і завдань на майбутнє.

Телець

У вас накопичилося багато справ, які вимагають негайного вирішення. Беріться за свій список і поступово – справа за справою – зменшуйте його, щоб не втратити наступні вихідні.

Близнюки

Вам у цей день відведена роль натхненника – ви заряджатимете своїм настроєм інших, акумулюватимете сили і генеруватимете неймовірні ідеї.

Рак

Вдома вас очікує стабільна ситуація, проте не поспішайте відразу повертатися в комфорт. Ближче до вечора вам дуже захочеться поспілкуватися в тісній компанії з близькою людиною.

Лев

У цей день більше робіть те, що справді важливо, і відмовтеся від справ, якими ви займаєтеся на показ. Лицемірство, образи, осуд або хитромудрі плани щодо інших залиште в минулому.

Діва

Займіться наведенням ладу в своїх думках – проаналізуйте, де ви поринаєте в ілюзії, гординю чи брехню. Можливо, саме час брати відповідальність за свої дії. У цей день не найкращі наслідки матимуть алкоголь, екстремальні заняття і палкі суперечки.

Терези

Можливе вирішення ситуації, з якою ви давно не можете впоратися. Старання Терезів мають високі шанси окупитися. Імовірно, ви знайдете креативний вихід з наболілої ситуації.

Скорпіон

День буде сприятливим для тих, хто задумав пошук союзників і однодумців. Шанси знайти хорошого друга високі.

Стрілець

Зверніть увагу на здоров’я. Це поганий час, щоб перевантажувати організм важкою їжею або алкоголем.

Козеріг

Не критикуйте і не засуджуйте інших, спокійно сприймайте і приймайте інші погляди – не треба завжди і з усіма боротися. Намагайтеся зрозуміти інших людей і чому вони роблять саме так, а не інакше. Навчіться слухати інших, не перебиваючи. Просто сприймайте, як є.

Водолій

Зрозумійте, що вас мотивує рухатись уперед, і постійно підгодовуйте вашу внутрішню мотивацію. Приділяйте увагу фізичним вправам і тому, що ви споживаєте.

Риби

У першій половині дня можливі приємні сюрпризи від рідних. Не забудьте сказати їм слова подяки і нагадати, які дорогі вони вам. На роботі ж вас чекає затишшя, проте до вечора можливі конфліктні ситуації. Будьте уважні, і все минеться.

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