Що приготував новий день кожному знаку зодіаку? Дізнайтеся в докладному астрологічному прогнозі. Читайте гороскоп на 21 лютого 2021 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

Успіх Овну принесуть тільки прості, консервативні шляхи. Якщо він наважиться на сміливий експеримент або експромт, то пошкодує. Втім, зірки й не схиляють Овна до творчих рішень, спонукаючи діяти тільки напевно. Овен віддасть перевагу надійній синиці в руці, і результат не змусить на себе чекати: консервативний підхід допоможе йому не тільки у справах, а й у спілкуванні, і в особистому житті.

Телець

Зірки раз у раз схилятимуть Тельця давати іншим поради, причому поради ці будуть вельми слушними! Телець робитиме це просто так, за велінням душі, коли його ніхто не просить. Ну, а якщо вже до нього звернуться по допомогу, то він зуміє відмінно (не тільки словом, а й ділом) цю допомогу надати. Єдине «але»: тим, кому він зробить добро, треба приготуватися до активної критики з його боку. Телець безжально вкаже на всі їхні помилки й недоліки.

Близнюки

Зорі віщують Близнюкам не найсприятливіший день, проте причиною цього будуть не так зовнішні обставини, як самі Близнюки. Вони будуть схильні дратуватися через усе, їх здатна вивести з себе будь-яка дрібниця! Через це можливі конфлікти, образи і непорозуміння з оточенням. Щоб цього уникнути, необхідно звести спілкування до мінімуму і зайнятися чим-небудь позитивним – наприклад, сходити на фітнес або подивитися життєрадісний фільм.

Рак

З самого ранку все може валитися в Рака з рук. Він здатний відчути занепад сил, але найгірше, що він може при цьому зробити, – це почати підганяти себе! На жаль, зірки не схиляють Рака до трудових (та й узагалі будь-яких інших) подвигів, і з цим необхідно змиритися. Намагаючись взятися за складні справи, Рак ризикує їх провалити. Щоб день не приніс розчарувань, доведеться розслабитися і плисти за течією. Нехай він багато чого не встиг зробити, зате не зможе нічому нашкодити.

Лев

Леву необхідно бути делікатнішим з оточенням, особливо з близькими людьми, хоча зірки, на жаль, не будуть його до цього схиляти. Його нетерпимість і вимогливість можуть стати джерелом конфліктів. Якщо ж взаємні звинувачення не входять у плани Лева, йому доведеться йти на розумні компроміси і, щоб нікого не образити, дотримуватись нехитрого правила: «Не роби і не кажи іншим того, чого не бажаєш собі».

Діва

Зірки вимагатимуть від Діви уваги й турботи про тих, хто поруч із нею. Можливо, йдеться про роботу, і від Діви знадобиться поділитися своїми знаннями і досвідом. А можливо, допомоги потребуватиме друг, і Діві доведеться вислухати його і підтримати. Може навіть виникнути ситуація, яка поставить Діву перед вибором – чи допомагати комусь грошима, службовим становищем, зв’язками? Зірки радять Діві, якщо це в її силах, допомогти, – зроблене добро обов’язково до неї повернеться, а світ стане світлішим і кращим.

Терези

Навколишні здатні вилити на голову Терезів чимало критики. Це може проявлятися в різній формі – від доброзичливого кепкування близьких до різкого невдоволення начальства. Навіть найменші прорахунки Терезів упадатимуть в око оточенню, ну, а якщо помилок немає, вони їх охоче придумають. Щоб день не приніс Терезам прикрощів, їм варто поставитися до всього з гумором.

Скорпіон

Зірки попереджають Скорпіона про те, що від його очей приховано щось важливе! Можливо, за його спиною плететься інтрига, а він про це поки навіть не підозрює; хтось непомітно вставляє йому палиці в колеса, шкодить кар’єрі або розпускає чутки за спиною. Щоб усе це не завдало шкоди справам і репутації Скорпіона, зірки радять тримати очі й вуха відкритими для будь-якої інформації. А, крім того, є сенс порадитися з тими, хто знає все про всіх – благо, така корисна людина є практично в будь-якому колективі.

Стрілець

У Стрільці прокинеться бухгалтер! Йому відмінно вдаватимуться будь-які справи, що вимагають уважності, терпіння і пунктуальності. Завдяки цим якостям йому не становитиме труднощів прочитати в договорі все, що написано дрібним шрифтом, або розібрати завали робочого столу. Особливо добре Стрілець рахуватиме гроші: цей день сприятливий для вкладень, інвестицій, планування сімейного бюджету і розумних витрат. Покупки здатні радувати Стрільця довгі роки, так що зірки радять йому вибратися на шопінг.

Козеріг

У всіх справах на першому місці в Козерога стоятиме своє «Я»! Зірки наділять його величезними запасами впевненості в соб. Через це Козеріг буде схильний ухвалювати рішення одноосібно, не прислухаючись до думки інших, зате будьте впевнені: ці рішення будуть продиктовані його турботою про те, як краще. Правда, в оточення самовпевнена поведінка Козерога навряд чи знайде розуміння, так що за всіх його благих намірів не виключені конфлікти і зовнішня протидія.

Водолій

Зірки радять Водоліям приділити особливу увагу близьким людям. Навіть якщо в нього багато роботи, варто вирватися з-під гніту справ, щоб побути разом з тими, хто йому дорогий. Можливо, Водолій уже давно не розмовляв з близькою людиною по щирості, а може, між ними накопичилися взаємні претензії та образи? Щоб усе виправити, Водоліям не обов’язково з’ясовувати стосунки. Прогулянка парком, похід у кафе або в кіно, спільне приготування вечері – найпростіші справи, зроблені разом, повернуть у його серце мир і спокій. А що в житті може бути важливішим?

Риби

Гороскоп риб не передбачає надлишку реалістичності – Риби здатні повірити в чудеса! Цілком можливо, що якісь події, яким вони стануть свідком, не укладатимуться в матеріалістичні уявлення про світ. Можливо, Риби переживуть відчуття дежавю, або на їхніх очах відбудеться дивовижна подія, збіг чи явище. А може, у Риб пробіжить любовна іскра. Чому б і ні? Адже любов – це теж диво, яке наука поки не змогла пояснити.

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