Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Рецепти млинців на Масляну: як просто приготувати млинці, розповіла Надя Матвєєва

19.02.2021

Є величезна кількість рецептів млинців на будь-який смак: на молоці, кефірі, воді, солодкі, солоні та безліч інших. У будь-якої господині є свій секрет приготування. Кожен унікальний і гідний уваги. Де ж знайти рецепти млинців? Ведуча телеканалу СТБ Надя Матвєєва зібрала всілякі рецепти найсмачніших млинців в одному матеріалі.

Більше на тему: Масляна: традиції наших предків

Млинці на воді

рецепты блинов, блины рецепты, рецепт блинов на воде, рецепт блинов на молоке, блины на воде, блины на молоке, блины на кислом молоке, блины на дрожжах, блины на кефире, простые рецепты блинов

Інгредієнти:

  • яйця 2 шт.
  • кип’ячена вода 0,5 л
  • цукор 2 ст. л.
  • сіль дрібка
  • борошно1,52 склянки
  • рослинна олія 12 ст. л. (за бажанням)

Приготування:

  1. Змішати борошно, цукор, сіль і яйця. Усе ретельно перемішати і поступово додати воду.
  2. Знову перемішати, щоб у тісті не було грудочок. Потім за бажанням можна додати рослинне масло. Консистенція тіста повинна бути такою ж, як у рідкої сметани.
  3. Смажити на добре розігрітій сковорідці. Якщо в тісто не додавали олію, то після кожного млинця треба її змащувати.
  4. Влити тісто в сковорідку і рівномірно розподілити його по дну. Коли одна сторона просмажиться, акуратно перевернути млинець на іншу сторону.

Млинці на молоці

рецепты блинов, блины рецепты, рецепт блинов на воде, рецепт блинов на молоке, блины на воде, блины на молоке, блины на кислом молоке, блины на дрожжах, блины на кефире, простые рецепты блинов

Інгредієнти (на 20 шт.):

  • молоко 3–3,5% жирності – 250 мл
  • борошно – 2–2,5 склянки
  • яйця – 3 шт.
  • цукор – 1 ст. л.
  • сіль – 0,5 ч. л.
  • вода кип’ячена – 250 мл
  • рослинна олія – ​​50 мл

Приготування:

  1. Яйця розбиваємо в миску і збиваємо вінчиком до однорідності. Додаємо склянку молока і цукор. Солимо.
  2. Додаємо борошно і склянку теплої води. Потім додаємо олію.
  3. Все добре змішуємо.
  4. Олією змащуємо сковорідку (краще з тонкими стінками і тонким дном).
  5. Тісто наливаємо на сковороду від центру, а потім, змінюючи положення сковорідки, рівномірно розподіляємо по всій поверхні.

Млинці на кефірі

рецепты блинов, блины рецепты, рецепт блинов на воде, рецепт блинов на молоке, блины на воде, блины на молоке, блины на кислом молоке, блины на дрожжах, блины на кефире, простые рецепты блинов

Інгредієнти (на 20 шт.):

  • нежирний кефір – 2 склянки
  • борошно – 2 склянки
  • яйця – 2 шт.
  • рослинна олія – 2 ст. л.
  • сіль
  • цукор

Приготування:

  1. Кефір, яйця, борошно, сіль, цукор перемішати, злегка збити вінчиком.
  2. У склянку окропу кинути 1/2 ч. л. соди. Швидко розмішати і вилити в тісто. Перемішати і залишити на 5 хвилин.
  3. Додати 2–3 столові ложки рослинної олії. Перемішати і можна смажити млинці.
  4. Обов’язково випікати на розпеченій сковороді, тоді дірочок буде значно більше. Подавати зі сметаною і чорносливом.

Млинці на дріжджах

рецепты блинов, блины рецепты, рецепт блинов на воде, рецепт блинов на молоке, блины на воде, блины на молоке, блины на кислом молоке, блины на дрожжах, блины на кефире, простые рецепты блинов

Інгредієнти ( на 20 штук):

  • борошно — 3 склянки
  • молоко — 750 мл
  • яйця — 3 шт.
  • дріжджі (пресовані) — 20 г
  • вода — 250 мл
  • цукор — 2 ст. л.
  • сіль — 1 ч. л.
  • соняшникова рафінована олія — 2 ст. л.

Приготування:

  1. Розчиняємо у воді чайну ложку цукру і дріжджі. Додаємо склянку борошна, робимо опару і залишаємо її підійти на 10–15 хвилин.
  2. Змішуємо яйця з цукром, вливаємо цю суміш в опару, додаємо сіль і олію. Потім по черзі додаємо невеликими порціями залишки борошна і молока.
  3. Добре замішуємо тісто до однорідності. Ми залишаємо тісто в теплому місці ще на 10–15 хвилин.
  4. Випікаємо на сковороді з товстим дном.
  5. Тісто, як і для тонких млинців, наливаємо на сковороду від центру, а потім, змінюючи положення сковорідки, рівномірно розподяємо по всій поверхні.
  6. Олію слід наносити тонким шаром пензликом.

Млинці  без молока, яєць та масла

рецепты блинов, блины рецепты, рецепт блинов на воде, рецепт блинов на молоке, блины на воде, блины на молоке, блины на кислом молоке, блины на дрожжах, блины на кефире, простые рецепты блинов

Інгредієнти:

  • гречане борошно – 200 г
  • пшеничне борошно – 200 г
  • цукор – 2 ст. л.
  • сухі дріжджі – 1 ч. л.
  • вода – 500 мл
  • кориця – ½ ч. л.
  • цедра лимона
  • ванільний цукор – 1 ч. л.
  • сіль
  • рідкий мед

Повний рецепт млинців знайдете, клікнувши на підзаголовок вище.

Млинці у техніці Pancake Art

рецепты блинов, блины рецепты, рецепт блинов на воде, рецепт блинов на молоке, блины на воде, блины на молоке, блины на кислом молоке, блины на дрожжах, блины на кефире, простые рецепты блинов

Інгредієнти (на 6 млинців):

  • яйця – 4 шт.
  • дрібка солі
  • цукор – 4 ст. л.
  • молоко 2,5% – 1 л
  • олія – 1 ст. л.
  • борошно – 3 склянки
  • харчові гелеві барвники (зелений, синій, блакитний, білий, червоний, жовтий, коричневий)

Повний рецепт млинців знайдете, клікнувши на підзаголовок вище.

Кукурудзяні млинці

рецепты блинов, блины рецепты, рецепт блинов на воде, рецепт блинов на молоке, блины на воде, блины на молоке, блины на кислом молоке, блины на дрожжах, блины на кефире, простые рецепты блинов

Інгредієнти:

  • кукурудзяне борошно – 1 склянка
  • ряжанка – 1 склянка
  • сода – дрібка
  • сіль – ½ ч. л.
  • цукор – 1 ч. л.
  • молоко – 1 склянка
  • кукурудзяна олія – 2–3 ст. л.
  • яйця – 2 шт.

Повний рецепт млинців знайдете, клікнувши на підзаголовок вище.

Топ-10 рецептів млинців

рецепты блинов, блины рецепты, рецепт блинов на воде, рецепт блинов на молоке, блины на воде, блины на молоке, блины на кислом молоке, блины на дрожжах, блины на кефире, простые рецепты блинов

Для вас ми зібрали топ-10 рецептів млинців від класичних тонких на молоці до найнеймовірніших і дуже смачних. Їх рецепти зможете знайти, клікнувши на підзаголовок вище.

Смачного!

Читайте нат також у  Viber і Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати