Телеграм сьогодні — це щось більше, ніж засіб спілкування. Це свій унікальний світ, у якому кожен для себе може знайти дуже багато корисної інформації. Та як не загубитися і вибрати справді варті уваги канали? Читайте в нашому матеріалі добірку найкращих телеграм-каналів зими 2021.

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«Суперлюди» — це телеграм-канал, у якому дуже багато корисних лайфхаків про бізнес і не тільки. Тут ви знайдете повчальні історії про факапи і злети бізнесів різного масштабу та географії, анонси цікавих публікацій з англомовних джерел. Також на каналі багато анонсів нових освітніх курсів та івентів, бізнес-ідей та розборів рецептів успіху. Словом, тут можна знайти все для того, щоб побудувати успішний і прибутковий бізнес.

Prometheus — це українська платформа безкоштовної онлайн-освіти. Тут можна знайти докладні анонси про цікаві курси. Як стверджують творці каналу, на їхній платформі навчаються понад мільйон унікальних користувачів, із яких понад 26 тисяч мають більше трьох сертифікатів про успішне завершення онлайн-навчання. Тож якщо ви давно мріяли підвищити свою кваліфікацію або освоїти нову професію, вам сюди.

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Цей канал — джерело корисних порад щодо виховання і не тільки. Його автор — відомий експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов. Тут ви знайдете багато порад і лайфхаків щодо виховання дітей: як навчити дитину правильно розпоряджатися грошима, як виростити її впевненою в собі і успішною, як пережити вікові кризи дітей і при цьому зберегти з ними довірливі стосунки, як знайти баланс між материнством і кар’єрою ― і ще дуже багато корисної інформації. Плюс каналу в тому, що тут також можна знайти багато лайфхаків, які будуть корисні не тільки батькам, а й усім, кому цікава тема психології та міжособистісних взаємин.

LABA — це канал, у якому можна знайти багато корисної інформації про бізнес, корпоративні штуки, HR, маркетинг та інновації. Тут ви також знайдете багато анонсів статей не тільки про маркетинг, а й про бізнес-процеси, організацію праці, анонси різних курсів, а також практичні поради від тих, хто вже досяг чималих успіхів у бізнесі.

TripMyDream — канал, який, мабуть, не потребує спеціального представлення. Тут ви знайдете все, що стосується теми подорожей. Де і як купити квитки за найвигіднішими цінами, як правильно підготуватися до поїздки, що взяти з собою в ручній поклажі або валізі, а від чого й зовсім варто відмовитися. Словом, це канал для тих, хто мріє подорожувати. І нехай зараз у всьому світі карантин, але він колись закінчиться — і всі ми знову зможемо вільно подорожувати.

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