Що приготував новий день кожному знаку зодіаку? Дізнайтеся в докладному астрологічному прогнозі. Читайте гороскоп на 20 лютого 2021 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

Зірки радять брати активну участь у будь-яких видах діяльності, де можна проявити свої таланти. Це стосується навчання, роботи і хобі. Ще можна зайнятися прибиранням, дрібним ремонтом або вирушити на закупи. Це прекрасний час для спілкування з дітьми. Багато батьків несподівано відкриють у собі педагогічний талант.

Телець

Цей день буде вдалим для будь-яких справ, пов’язаних з фінансами і наведенням порядку. Не важко буде впоратися зі своїми обов’язками на роботі, а вдома навести ідеальний порядок. Вдалий час для купівлі речей, здатних зробити життя комфортнішим. День підходить для експериментів із зовнішнім виглядом.

Близнюки

Вам варто зосередитися на професійній діяльності та врегулюванні фінансових питань. Якщо з якимись завданнями вам не вдається впоратися самостійно, сміливо звертайтеся по допомогу до тих, хто здатний посприяти. Зараз утримайтеся від походу в салон краси ― це не найкращий час для зміни іміджу.

Рак

Відпочиньте від звичного розпорядку, щоб спробувати підійти до поставлених завдань або повсякденних обов’язків з несподіваного боку. Навколишні можуть потребувати вашої допомоги. Навіть якщо ви не горите бажанням надати послугу, постарайтеся не відмовити в проханні.

Лев

Цей день налаштовує на неспішне, розмірене виконання повсякденних обов’язків. Не плануйте занадто багато справ, надмірні фізичні навантаження небажані. У вільний від роботи час не відмовляйте собі в маленьких радощах.

Діва

Ви легко впораєтеся з найскладнішою роботою. Головне – рішучий настрій. Фінансові питання можуть викликати деяке занепокоєння. Обговоріть майбутні витрати з сім’єю і постарайтеся не допускати непотрібних витрат.

Терези

Зосередьтеся на вирішенні першочергових завдань, з якими можете впоратися самостійно. Але, просуваючись уперед, не захоплюйтеся і знайте міру в усьому, особливо у способах реалізації. Відмовтеся від будь-яких спільних справ з людьми, які вам не до душі, навіть якщо, на перший погляд, ви не зможете без них обійтися. Адже насправді ви й самі з усім відмінно впораєтеся.

Скорпіон

Ви будете завалені різними справами, і осилити все виявиться непростим завданням. Зараз саме час залучати людей на допомогу – навряд чи вам відмовлять, особливо друзі і близькі родичі. Та, незважаючи на близькість і приязнь, намагайтеся все ж, звертаючись із проханнями, проявляти максимум тактовності.

Стрілець

Слушна нагода для занять самоосвітою, розширення кругозору і просто відпочинку. Спокійно розкладіть усе по поличках і наведіть порядок у справах і почуттях. Якщо ви давно мрієте про яку-небудь велику покупку, саме час її зробити.

Козеріг

Цей день не несе жодної негативної інформації. Постарайтеся організувати зустріч із друзями, відвідайте розважальні заходи. Бажано вибирати активний відпочинок, де ви зможете зарядитися позитивною енергією. Але на самоті відпочивати нудно, так що зберіть собі хорошу компанію.

Водолій

Енергії у вас буде хоч відбавляй. Так що заздалегідь продумайте, на які корисні справи її спрямувати. Постарайтеся разом зі своїми рідними внести нові барви у ваше життя. Є шанс знайти вирішення питання, яке вас давно турбує.

Риби

Зірки не радять на цей період планувати будь-які важливі справи. Настав час трохи перепочити. Якщо такої можливості немає, то не беріться за складні завдання. Можливі несподівані, але приємні зустрічі. Гарний час і для коротких розважальних поїздок.

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