Телеканал СТБ у партнерстві з відділом сталого розвитку StarLightMedia продовжують кампанію проти гендерно зумовлених стереотипів. Диджитальний проєкт #СильнаЯ, розпочатий «Холостячкою», тепер підхоплюють «Холостяк» і #Сильний, у центрі уваги якого – відверта розмова про «ідеального чоловіка». Героями кампанії стали відомих 14 чоловіків, серед яких знаменитий шеф-кухар, суддя проєкту «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво.

У відвертому інтерв’ю Ектор розповів, як переживав у дитинстві через тиск сім’ї, чому підлітком намагався вчинити суїцид, про які стосунки мріє і в чому для нього полягає сила чоловіка.

Про родину

Дитинство і юність не викликають у мене дуже гарних спогадів. Наша сім’я була дуже релігійною, і в нас були певні правила. Але водночас здавалося, що всі ці правила були нерівними для всіх. Я був наймолодшим у родині, і від мене вимагали найбільше.

Мій старший брат був взірцем у нашій сім’ї. Він на 14 років старший за мене, був найбільш дисциплінований вдома, був гарним учнем. Брат завжди створював видимість, що все, що він робить, – це добре. І завжди, коли в нас були якісь конфлікти, я був крайнім. Завжди я був цапом-відбувайлом. Завжди мене карали. Батько давав мені ляпаси або карав мене, через брата в тому числі.

Із сестрою ми ладнали краще, бо ми були ближчими. А мама завжди працювала на благо родини. Тато дуже часто не був з нами. Тобто чоловічого прикладу в моєму дитинстві не було.

Мені дуже подобалося радіти життю, жартувати, сміятися. Я обожнював танці, я обожнював гратись. Але багато часу я проводив на самоті. Багато самотності було.

Про батька

Через те, що батька дуже часто не було з нами, прикладу чоловіка в моєму житті не було. У певний момент я почав його навіть ненавидіти. Коли я почав вивчати кулінарію, єдиною моєю метою було зробити так, щоб колись батько визнав, що я всього досяг без нього. Та коли кар’єра пішла вгору, я вже забув про це. Я почав просто насолоджуватися по максимуму своїм мистецтвом, своєю роботою.

Ми з ним не спілкувалися років 20, напевно. І одного разу він зателефонував. Це було як сніг на голову. Після стількох років?! «Навіщо ти мені дзвониш?..» Він сказав, щоб попросити вибачення. Він визнав, що не був частиною мого життя і ніколи не цікавився мною. У той момент я подумав, що багато років про це мріяв, а зараз його голос змусив мене згадати всі ті речі, про які я хотів забути.

Про тиск

Батьку з братом подобалося кепкувати, знущатися з мого вигляду. Я був дуже худенький. І те, як я виглядав, як я рухався, як грався, як бігав у футбол, хоч би що я робив – завжди були кепкування та насмішки. Я був наче клоун для них. І всі сімейні зустрічі – це були найгірші моменти в моєму житті.

Я певен, що жодна дитина у світі не повинна переживати такий психологічний тиск. Я дуже багато плакав, був у розпачі. Я не міг зрозуміти, чому це відбувається. Чому так багато тиску… Я тричі намагався накласти на себе руки, бо вже не хотів жити…

Про стосунки

Для мене було б неможливим сказати дружині: «Ти повинна сидіти вдома!» Спочатку треба запитати в дружини, чи хоче вона мати кар’єру. Якщо в неї є мрія, то чому ні? Це повинен бути союз рівних людей. Стосунки повинні бути такими, щоб у кожного було право голосу. Кожен може сказати і висловити спокійно все, що хоче. І при цьому його погляд не буде засуджено.

Про сильного чоловіка

Багато хто вважає, що сильний чоловік – це кремінь, спортивний, високий, з сильним глибоким голосом, з потужним поглядом. Це просто стереотип. Сильний чоловік, насправді, включає в себе багато аспектів. Його робота, його професія, те, як він ставиться до всіх. Сильний чоловік поважає близьких.

Сильний чоловік – це не той, хто б’є жінку. Він показує свої почуття і може сказати своїй другій половинці: «Сьогодні вночі ти мені снилася… І це був неймовірний, казковий сон! І ми були закохані. Такі щасливі, як я мріяв».

Сильний чоловік може залишатися вдома і готувати для дружини. І може допомагати дружині, яка працює. Він може бути чуттєвим. Адже мрія будь-якої людини в тому, щоб поруч була чуттєва людина, яка може розділити твої переживання та емоції.

Про проєкт «Холостяк»

Знаєте, насправді проєкт «Холостяк» не відрізняється від реального життя. У житті як відбувається процес стосунків? Люди зустрічаються, намагаються побудувати взаємини. Ходять на побачення. Іноді це працює, іноді не працює. Це процес розвитку стосунків між чоловіком і жінкою. У реальному житті це все відбувається точно так само.

Дивіться повне інтерв’ю Ектора Хіменеса-Браво для кампанії #Сильний на всіх диджитал-майданчиках СТБ:

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Нагадаємо, героями кампанії #Сильний стали: Ектор Хіменес-Браво; Григорій Решетник; ведучий гостросоціального проєкту «Один за всіх» Сергій Костира; бізнесмен, блогер і продюсер гурту TVORCHI Петро Заставний; блогер і підприємець Ваня Кришталь; актор Тарас Цимбалюк; головний Холостяк весни-2021 Михайло Заливако; Нікіта Добринін; психолог Андрій Козінчук; Олександр Еллерт; фіналіст проєкту «Холостячка», бізнесмен Олексій Тригубенко; Андрій Рибак; морпіх, ветеран війни Сергій Панков; поліцейський Сергій Багаліка.

Video: #Сильний Ектор Хіменес-Браво: Я дуже багато плакав і не хотів жити

Телеканал СТБ у партнерстві з відділом сталого розвитку StarLightMedia продовжують кампанію проти гендерно обумовлених стереотипів.