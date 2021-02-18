Хочете дізнатися, як приготувати кавовий лікер в домашніх умовах? Цей смачний напій стане приємним доповненням до будь-якого меню. Дізнайтеся, як впоратися з приготуванням максимально швидко і просто. Спеціально для читачів STB.UA учасник «МастерШеф. Професіонали» Дмитро Шевченко підготував рецепт смачного кавового лікеру.

Складові:

Кава дрібного помелу – ¼ склянки

Вода – 2 ¼ склянки

Коричневий або білий цукор – 1 склянка

Ваніль – 1 стручок

Світлий ром – 1 ½ склянки

Приготування кавового лікеру:

Насипати каву в скляну банку з кришкою. Влити туди 1 ¼ склянки чистої холодної води, закрити кришкою і гарненько струснути. Залишити суміш в холодильнику на 12 годин. По закінченню терміну процідити через кавовий фільтр або марлю в іншу банку, накрити кришкою. Приготувати сироп. У каструлі змішати цукор і 1 склянку води, довести до кипіння. Потім зняти з вогню і залишити остигати до кімнатної температури. У скляну банку з кавою додати охолоджений сироп, ваніль і ром. Залишити настоюватися 3 дні. По закінченню 3 днів прибрати з банки стручок ванілі, а сам лікер перелити в зручну пляшку.

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