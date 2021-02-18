Що приготував новий день кожному знаку зодіаку? Дізнайтеся в докладному астрологічному прогнозі. Читайте гороскоп на 19 лютого 2021 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

Ви легко впораєтеся навіть з найважчими робочими і навчальними завданнями. Вам вдасться зосередитися на важливих справах і відкласти другорядні, правильно розставити пріоритети. Поставтеся до завдань з усією серйозністю, і ви справите сприятливе враження на керівництво і ділових партнерів.

Телець

Ви можете зробити щось погане, навіть мимоволі: просто ситуація підкине вам нові факти, з якими доведеться рахуватися. Щоб це на весь день не вибило з колії, зірки радять бути готовими до отримання несподіваної інформації та необхідності проявити гнучкість у якомусь питанні.

Близнюки

Цей день обіцяє пройти досить спокійно, тільки спокій цей буде удаваним. Насправді вам просто захочеться на час відмахнутися від проблем, пов’язаних з фінансами або стосунками. Іноді така політика закривання очей буває корисною, ось тільки не треба забувати, що самі проблеми при цьому нікуди не зникають і вирішувати їх все-таки доведеться.

Рак

День позитивної енергії і спокійного відпочинку, вам час перевести дух. Щоб побудувати взаємини з коханою людиною, потрібно навчитися розуміти одне одного. Домогтися цього, звичайно, непросто, але терпіння, такт і ніжність стануть надійними помічниками в такій непростій справі.

Лев

Ви будете налаштовані завзято, як ніколи, і націлені лише на перемогу. Навіть якщо в якійсь справі зазнаєте краху, ви будете повторювати спроби знову і знову, поки не досягнете успіху. Час ухвалення рішень минув, вам треба діяти.

Діва

Зірки радять вам згадати про свої напівзабуті мрії. А може, ситуація сама нагадає про них. У кожному разі, вам варто зануритись у світ фантазій, у якому немає меж і можливо все.

Терези

Ви повинні бути готові до несподіваних поворотів. Втім, навіть якщо ви заздалегідь спланували цей день, не варто відмовлятися від намічених завдань і цілей. Ваші плани можуть змінитися, однак натомість ситуація відкриє перед вами нові можливості.

Скорпіон

Найкраще, що ви можете зробити у п’ятницю, це провести час зі своїми найближчими людьми – з батьками і з дітьми. Зірки радять влаштувати для них маленький сюрприз, наприклад, організувати невелике свято, поїздку в планетарій або похід у кафе.

Стрілець

Цей день схиляє вас до пригод, причому бажано в теплій компанії близьких по духу людей. Якщо оточення саме не запропонує вам варіантів розважитися, в вас може прокинутися талант організатора, і ви швидко придумаєте, з ким, коли і куди можна піти.

Козеріг

День обіцяє бути вельми критичним. Вам, можливо, доведеться зіткнутися з недоброзичливцями і шахраями. Постарайтеся уникати нових знайомств, а також спробуйте проявити стриманість у спілкуванні зі знайомими і друзями.

Водолій

Ваша харизма допомагатиме вам і на роботі, і вдома, і в спілкуванні з людьми. Люди йтимуть за вами і віритимуть вам. Головне, не перегинати палицю і не зазнаватися: якщо навколишні побачать, що ви дивитеся на них зверху вниз, ваша перевага випарується як дим, перетворившись в непростимий недолік.

Риби

Ви підете до мети з використанням будь-яких можливих шляхів, у тому числі й обхідних. Якщо ваші справи йдуть за планом – чудово, якщо ж у них намітилося загальмування, краще вам проявити гнучкість і замість того, щоб стукати в зачинені двері, пошукати потаємні дверцята.

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