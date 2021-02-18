Латвія обрала свого представника на Євробачення завдяки телевізійному шоу «Supernova» ще у 2020 році. За результатами голосування перемогу здобула Samanta Tīna (Саманта Тіна) з піснею «Still Breathing». Саме її ми побачимо на Євробаченні у 2021 році, але вже з іншою композицією. Докладніше про конкурсантку від Латвії – в матеріалі.

«Supernova 2020» транслювалася у прямому ефірі з Риги. У захопливому фіналі взяли участь 9 виконавців, але саме Саманта Тіна (Samanta Tīna) змогла здобути перемогу та заповітний квиток у Роттердам. Цікаво, що 2020 року ім’я представника на Євробачення від Латвії визначалося виключно методом публічного голосування.

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«Я така щаслива. Нарешті це сталося, і у мене є цей найщасливіший квиток у Роттердам. Так, я готова, і моє послання для Європи та конкурсу пісні полягає у тому, що Латвія все ще дихає, і так, ми можемо!» – схвильовано сказала Саманта Тіна після своєї тріумфальної перемоги.

Саманта Тіна (Samanta Tīna)

Саманта – співачка з маленького містечка Тукумс в Латвії. 2020 року вона вшосте брала участь у Національному відборі на Євробачення в Латвії. Щороку вона приносила кардинально різні пісні, але незмінним завжди залишався її сильний вокал. Вона описує свій голос як даний богом талант, який має бути почутим на великій сцені.

На пісенному конкурсі в Роттердамі у 2021 році Саманта Тіна виконає вже нову композицію. А поки можемо прослухати пісню «Still Breathing», яку вона мала заспівати на Євробаченні минулого року.

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