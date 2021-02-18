Діти часто брешуть. Однак іноді це відбувається не тому то дитина намагається щось приховати, а тому що просто хоче привернути до себе увагу. Це надлишки бурхливої фантазії. Але як зрозуміти і, головне, що робити, якщо дитина систематично вас обманює? Про це розповів експерт з питань дитячої вікової психології і ведучий проекту «Супермама» Дмитро Карпачов

У 10 випуску проєкту «Супермама» Дмитро Карпачов оцінив методи виховання моделі плюс-сайз Даші. Під час перегляду випуску у експерта з питань дитячої вікової психології склалося враження, що Даша трохи занедбала виховання своєї молодшої дочки. Як наслідок ‒ Маша жорстоко поводиться з домашньою птицею, в 6 років пробувала курити і час від часу бреше. На переконання Дмитра Карпачова, дівчинка так чинить, бо їй не вистачає уваги, і в такий спосіб вона намагається її привернути. До того ж у родині частенько трапляються скандали, які відбуваються на очах у дітей.

«Бурхливе життя і часті сварки батьків ‒ одна з причин, чому Маша бреше і б’ється. Вона вважає це нормою. Щоб уникнути подібних ситуацій, не можна сваритися у присутності дітей, особливо, якщо у вас бурхливий характер».

Також Дмитро Карпачов вважає, що часом Маша бреше ненавмисно.

«Брехати можуть діти, які мають гарну фантазію і прагнуть бути в центрі уваги. Для того, щоб вирішити це питання, потрібно віддати дитину в театральну студію, в те місце, де вона може спрямувати свою енергію в позитивне русло».

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Більше порад щодо виховання дітей дивіться у проєкті «Супермама». Прем’єра 3-го сезону відбудеться вже 8 березня.

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