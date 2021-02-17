«Супербабуся»: СТБ оголошує кастинг на новий проєкт
17.02.2021
Телеканал СТБ готує для вас подарунок — кастинг на новий проєкт — «Супербабуся». Усі деталі читайте в нашому матеріалі.
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Новий проєкт для супербабусь! Якщо ви виховуєте онуків, краще за батьків знаєте, що їм потрібно, і вважаєте, що заслуговуєте на звання супербабусі, цей проєкт для вас! Телефонуйте за вказаними номерами:
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067-690-37-62
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