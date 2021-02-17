Сильний: СТБ і «Холостяк» продовжують кампанію проти гендерних стереотипів

Телеканал СТБ у партнерстві з відділом сталого розвитку StarLightMedia продовжують кампанію проти гендерно обумовлених стереотипів. Діджитальний проєкт #СильнаЯ, розпочатий «Холостячкою», тепер підхоплюють «Холостяк» і #Сильний, у центрі уваги якого – відверта розмова про «ідеального чоловіка» нового часу. Кампанія стартує 17 лютого на всіх диджитальних майданчиках телеканалу СТБ.

#Сильний – це 14 інтерв’ю, у яких герої розкажуть про своє ставлення до шаблонного уявлення суспільства про «ідеального чоловіка». Обличчями кампанії стали: ресторатор і суддя проєкту «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво; ведучий реаліті «Холостяк» і «Холостячка» Григорій Решетник; ведучий гостросоціального проєкту «Один за всіх» Сергій Костира; бізнесмен, блогер і продюсер гурту TVORCHI Петро Заставний; блогер і підприємець Ваня Кришталь; актор, зірка серіалів «Кріпосна», «Спіймати Кайдаша» та ін. Тарас Цимбалюк; головний Холостяк весни-2021 і бізнесмен Михайло Заливако; телеведучий, бізнесмен, блогер Нікіта Добринін; психолог Андрій Козінчук; обранець першої української Холостячки, автор Студії «Квартал 95» Олександр Еллерт; фіналіст проєкту «Холостячка», бізнесмен Олексій Тригубенко; радіоведучий, комік, автор гумористичних проєктів Андрій Рибак; морпіх, ветеран війни, власник бренду «Ювелірний татуаж» Сергій Панков; поліцейський Сергій Багаліка.

https://www.instagram.com/p/CLG_YgmIeHb/

Це буде відверта і глибока розмова про методи виховання, через які довелося пройти героям кампанії в ранньому дитинстві, про розподіл ролей у сім’ї і право на відкритий прояв емоцій. Про те, чи стає сильний чоловік менш мужнім, якщо вирішує залишитися в декреті з дитиною, звернутися до психолога, поставити кар’єру другої половинки вище своєї або обрати професію, яку суспільство вважає «не чоловічою». Багато хто з героїв кампанії вперше заговорить на ці теми публічно – щоб допомогти в подоланні стереотипів щодо чоловіків і щоб підтримати жінок, які йдуть до своєї мети, незважаючи на тиск суспільних упереджень.

Інтерв’ю виходитимуть щодня з 18 лютого по 3 березня (інстаграм, фейсбук, ютуб і сайт СТБ).

Ми впевнені, що нетрадиційний ракурс розмови про цю проблему, крім іншого, дасть змогу залучити до діалогу і тих, хто зазвичай відмовчується або зовсім заперечує вплив стереотипів. І закликаємо всіх українців приєднатися до боротьби з гендерно зумовленими стереотипами, ділитися своїми історіями під хештегом #Сильний та #СильнаЯ.

* Нагадаємо, StarLightMedia – медіагрупа № 1 в Україні і перша українська медіакомпанія, яка орієнтується у своїй роботі на Цілі сталого розвитку ООН. Група реалізує ряд проєктів, пов’язаних із завданнями 5-й цілі сталого розвитку «Гендерна рівність»: боротьба з дискримінацією та насильством; заохочення рівної участі в домашніх справах і батьківстві; розширення економічних можливостей жінок. На перший погляд, ці теми належать до різних аспектів боротьби за права людини, але вони мають спільну передумову. Чинник, який впливає на кожну із зазначених проблем і підтримує її розвиток, – стереотипи.

Video: #Сильний: СТБ і «Холостяк» продовжують кампанію проти гендерних стереотипів

Телеканал СТБ у партнерстві з відділом сталого розвитку StarLightMedia продовжують кампанію проти гендерно обумовлених стереотипів.