Досвідчені модниці з настанням нової пори року постійно перебувають у пошуку нових і свіжих ідей нейл-арту, намагаючись не відставати від трендів і тримати руку на пульсі моди. Дивіться тренди манікюру на довгі нігті на зиму 2021 просто зараз!

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На піку популярності взимку 2021 стане манікюр з глибокими колірними рішеннями – від вабливих глибоких тонів до ніжних пастельних відтінків. Головне правило у виборі відтінку для зимового манікюру в будь-якому з напрямів – це холодна колірна гама.

Взимку 2021 актуальними будуть дизайни нігтів у традиційних нейл-техніках – місячний, градієнт, французький у модному поданні. Добираючи зимовий дизайн нігтів на щодень і в офіс, віддавайте перевагу мінімалізму, оригамі, графічним мотивами. Розглядаючи ж ультрамодний манікюр для урочистостей взимку 2021, зверніть увагу на втирку і пудру – вони створюють як яскравий, так і лаконічний ефект на нігтях.

Крім забавних принтів, зимовий дизайн нігтів має варіації з барвистими і захопливими краєвидами, напівпрозорими замальовками в рослинному стилі, а також тематичні малюнки з ефектними наклейками-слайдерами. Не бійтеся пробувати новий і незвичний зимовий дизайн, демонструючи свіжі тренди та напрямки в нейл-індустрії 2021 року на своїх ручках.

Білий зимовий нейл-арт

Бездоганний білий – завжди простий і лаконічний манікюр, що має стати для вас must have цієї зими. Білий пасує і до коротких, і до довгих нігтів. Зробити зимовий манікюр у білому кольорі витонченим допоможуть вензелі і мереживні мотиви на окремих пальчиках, розсипи блискіток, обриси місяців тоненькими гілочками, бульонки, а також кольорова фольга.

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Грайливі та кумедні звірятка

Ви засумували від зимової негоди, хочете зарядитися позитивними емоціями і підняти настрій не тільки собі, а й оточенню? Тоді чому б не вибрати для зимового дизайну нігтів 2021 року малюнки з мультяшними і грайливими тваринами. Модний манікюр зими дуже ефектний з пінгвінами та оленями, білими ведмедями і ведмедиками Тедді, зайчиками й котиками. Доповнять же малюнки звірят дизайн «светр», омбре, а також декоративні засоби для манікюру зими 2021 року.

Стильне оригамі

Взимку 2021 прикрасьте кілька пальчиків ефектним оригамі. Такий зимовий манікюр має дуже стриманий вигляд, особливо виконаний на матовому покритті. Також варто застосовувати приглушені тони: винний, бордо, сливовий, бежевий і кремовий. Графічно виконані тварини-оригамі в зимовому дизайні нігтів 2021 виглядають дуже стильно і невимушено.

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Інкрустація камінням

Різдвяні та новорічні мотиви неодмінно мають відображатися і в трендовому зимовому дизайні нігтів. І в цьому важливу роль нейл-майстри відводять камінню. Покриті місяці, сніжинки з камінчиків, уся поверхня нігтиків або ж доповнення зимової композиції в нейл-арті – вибирати вам.

Зимовий «sweet bloom»

Запам’ятається цікавий зимовий нейл-арт у техніці «sweet bloom», що створює чарівні і приголомшливі об’ємні малюнки на нігтях. Ніжність манікюру «sweet bloom» цієї зими не залишить ваші ручки без уваги – це вже точно!

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