Улюблена книга Сергія Притули — казка про кінець світу

Якби кінець світу настав у суботу, Сергій Притула провів би час із сім’єю і, можливо, ще раз перечитав улюблену книгу про кінець світу. Цією книгою він поділився з журналісткою програми «Вікна-новини» на СТБ Еммою Антонюк.

«Добрі провісники» Террі Пратчетта і Ніла Геймана — смішна казка для дорослих про кінець світу. Вона допомагає політику і шоумену любити світ навколо.

«Років 2—3 тому я наткнувся на книгу і просто закохався в неї. Певну частину свого життя я був тісно пов’язаний з гумором, і ця книга ним просякнута, пронизана і на ньому заснована».

З книги читач дізнається, за що на землі за все відповідають ангели і демони. Сергій Притула впевнений: людей в сфері обслуговування з «кислою міною» придумали саме демони. А ще — мікрокредити.

«Відсотків 10 повідомлень мені — це прохання допомогти закрити мікрокредити і позичити десь 15 тисяч гривень!».

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Про що книга «Добрі провісники»?

Армії добра і зла в повній готовності: Атлантида піднялася з дна. Всюди градом з неба падають жаби, а світові лідери піднесли пальці над ядерними кнопками. У цей час два агенти Пекла і Раю, які 6000 років служили на Землі і полюбили своє життя на ній, вирішили об’єднатися, щоб саботувати кінець світу і врятувати людство.

«Вона максимально перегукується з існуючим станом справ в українській політиці. У нас люди вміють пересваритися навіть через те, що повинно бути на ялинці: капелюх чи зірка. Але перед загрозою пришестя антихриста з північного сходу у нас в державі повинні були об’єднатися навколо якоїсь спільної ідеї і ангели, і демони, і ті, хто не визначився».

Щоп’ятниці на СТБ у програмі «Вікна-новини» дивіться нову книжкову рекомендацію від впливових і відомих українців. Цього тижня Емма Антонюк зустрінеться з Машею Єфросініною.

У новій рубриці «Вікна-новини» українські зірки розповідають журналістці Еммі Антонюк про їхні улюблені книги, про ті видання, які вплинули на їхнє життя, становлення і світогляд. Крім розважальної функції, «Вікна» ставлять більш важливу і глобальну мету цього проєкту ― просувати різножанрові книги серед глядачів і тим самим спонукати українців до їх прочитання.

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