Що приготував новий день кожному знаку зодіаку? Дізнайтеся в докладному астрологічному прогнозі. Читайте гороскоп на 18 лютого 2021 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

На Овна чекає справжній мозковий штурм, але без цього не вирішити важливих завдань. Щоб подолати всі навислі труднощі, доведеться змінити тактику поведінки. Залиште позаду сумніви, у вас колосальний запас енергії. Єдине, що не завадить зробити – провести тест на професіоналізм. Вчитися ніколи не пізно, можна піти на курси.

Телець

Зірки не радять Тельцю здаватися, навіть якщо кільцем оточать заздрісники і конкуренти. День складний, але шансів стати переможцем – море. Головне, у ньому не потонути, якщо різко вирветеся вперед. Гординя завадить в особистому житті. Людина, якій ви подобаєтеся, призначить зустріч. Якщо прислухаєтеся до голосу серця, то полетите на крилах кохання.

Близнюки

Марний, але багатогранний день чекає на Близнюків у плані роботи. Однак причина того, що багато проєктів залишаться нереалізованими, у вас. Хапаючись за одне й інше, ви не отримаєте результату. Серйозніше поставтеся до фінансового стану, не витрачайте багато грошей. Проте якщо треба купити подарунок коханій людині, то тут не економте.

Рак

На Рака очікують серйозні переговори і важливі зустрічі. Навіть якщо ви не обіймаєте керівну посаду, все одно одягніть парадно-вихідний костюм. Бездоганно складеться робота, пов’язана з технікою і комп’ютером. Ви покажете справжні чудеса, коли швидко впораєтеся з поставленими завданнями. Вечір краще провести на самоті і відпочити.

Лев

18 лютого Леву краще гнати всі сірі думки геть, поки вони не довели до депресії. Якщо є можливість, то розумову роботу змініть на фізичну працю. Навіть прибирання снігу піде на користь. Якусь важливу розмову зіпсує несподіваний дзвінок. Та обставин не зміниш, змиріться з ситуацією.

Діва

Битва за все нове і креативне – ось що очікує на Діву, яка ніяк не може вийти із зони комфорту. Це доведеться зробити всупереч бажанням і обставинам. Відмінний день для зміни місця роботи, пошуку ще одного джерела грошей і важливих зустрічей. Ні від чого не відмовляйтеся, особливо од відрядження за кордон. Воно буде дуже успішним.

Терези

Найбільше на світі Терези бояться виявитися непотрібними. У четвер відчуття, що ви ніхто і звати вас ніяк, переважатиме. Але це тимчасові труднощі й омана, змініть своє ставлення до ситуації. Не виключені проблеми з отриманням грошей. Якщо своєчасно не звернетеся по допомогу, то взагалі не повернете те, що вам належить.

Скорпіон

День трудовий і доблесний чекає на Скорпіона. Думки крутитимуться навколо відпустки, але на неї ще потрібно накопичити грошей. А поки працюйте на знос, щоб потім ні в чому собі не відмовляти. У відносинах з колегами будуть потрібні аргументи, а не тільки факти. Якщо щодо важливого питання або проєкту виникла суперечка, то поводьтеся впевнено і грамотно.

Стрілець

Зірки обіцяють Стрільцям успішний день, якщо не втручатися в чужі справи. Займайтеся тим, що вам призначено. Можливо, доля не тільки перевірятиме вас на міцність, а й змінюватиме ваші плани. Особисте життя більше нагадуватиме конструктор, тому плисти за течією не вийде. Будьте ініціативнішими, щоб нічого не зіпсувати.

Козеріг

На Козерога очікують конфлікти з людьми, від яких він завжди бачив тільки добро і підтримку. Проте списувати все лише на свій імпульсивний настрій не варто. Не намагайтеся всіх схилити на свій бік, це помилково. Завдяки плануванню бізнесмени вдало подолають усі перешкоди. Тільки не робіть надто великих внесків.

Водолій

Трудомісткий день чекає на Водолія, та лінуватися й тікати від труднощів не можна. Інакше вони повернуться з новою силою і заберуть багато часу. Матеріальне становище стерпне, але вас воно мало влаштовує. З’являться думки про нову роботу, згадаєте пропозиції, від яких необачно відмовилися. Увечері можлива романтична зустріч.

Риби

18 лютого Рибам вдасться здійснити те, про що вони мріяли. Тільки не брешіть собі, ви справді цього хочете? Ситуація змінилася, як і ваш настрій. У робочій сфері знадобиться пристойна підзарядка, щоб просунутися вперед. Однак пошуки чогось нового не увінчаються успіхом. Будьте щирі в стосунках з близькими родичами.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ