Як і коли треба говорити з дітьми про секс? Чи варто приховувати інформацію і чекати до перехідного віку або краще з пелюшок різати правду-матку? Одна їх героїнь другого тижня психологічного реаліті «Супермама», лінива мама Женя не приховує від своїх дітей нічого! Вона говорить про секс, а ще — не ховає інтимні іграшки. Але чи правильно це? Про це розповість експерт з питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов.

Під час ревізії квартири учасниці знайшли у ледачої мами Жені книги «про це» і секс-іграшки. Конкурентки обурилися такому вільному ставленню до теми інтиму.

Однак експерт з питань дитячої вікової психології щодо цього має трохи інакшу думку. Він упевнений, що починаючи з трьох років дитина повинна розуміти, що в неї є статеві органи, вона повинна знати, як вони насправді називаються і для чого потрібні.

«Такий підхід до сексуального виховання у багатьох батьків викликає здивування і осуд. Але діти повинні знати, що це інтимні органи, до яких можна торкатися тільки з дозволу дитини. І якщо хтось чужий намагається доторкнутися до цієї зони, потрібно кричати, привертати до себе увагу оточуючих і обов’язково розповісти про це батькам. Це питання безпеки дитини».

Однак наявність секс-іграшок у вільному доступі для дітей, на думку Дмитра Карпачова, ‒ не дуже добре. Експерт із питань дитячої вікової психології вважає, що діти не повинні бачити, як їхні батьки займаються сексом.

«Діти повинні бачити, що батьки люблять одне одного, що вони обнімаються і цілуються. Але в жодному разі вони не повинні бачити статевий акт між батьками. Інакше в дорослому житті у них можуть виникнути складнощі в інтимних стосунках або різного роду сексуальні проблеми. Присутність дітей під час статевого акту батьків ‒ табу».

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