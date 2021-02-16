Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Оксана Байрак святкує день народження

16.02.2021

Сьогодні, 16 лютого, королева кінематографу святкує день народження. Редакція STB.UA вітає Оксану Байрак зі святом і бажає нескінченного творчого натхнення.

оксана байрак

Можливо все, коли ти Оксана Байрак! Успішна і відома продюсерка, режисерка і акторка Оксана Байрак святкує день народження. 

«Навіть зірки не вище любові, яка виткала цю неймовірно світлу, біловолосу дівчинку. Виткала з космічних крупинок ніжності, вразливості, доброти і обрамила все найзаразливішим сміхом, у якому змішалися промені чарівного кримського сонця і бризки хвиль такого любого дівчинці Чорного моря. У цьому симбіозі їй нічого не залишалося, як сприйняти з величезним знаком ПЛЮС світ під назвою Планета Любов. Аксіомно. Моя космічно красива мамуля. Мій геніальний, космічно харизматичний тато. Саме ви подарували мені Планету Любов, Володаркою якої я стала. Проєкція цього головного постулату нескінченності транслюється мною тепер у мільйони сердець. З надією, що мої сподівання це і є Священний Грааль для всіх і для кожного. Помудрувала, а тепер від символізму до спрощення. Словом, з Моїм Днем мене, любу!!! Маленьку щасливу дівчинку, якою я, слава Богу, в душі залишилася», написала Оксана Байрак.

Редакція STB.UA вітає Оксану Байрак з днем народження і бажає успіхів у кар’єрі, особистому житті і творчості!

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

 

 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати