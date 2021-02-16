Сьогодні, 16 лютого, королева кінематографу святкує день народження. Редакція STB.UA вітає Оксану Байрак зі святом і бажає нескінченного творчого натхнення.

Можливо все, коли ти Оксана Байрак! Успішна і відома продюсерка, режисерка і акторка Оксана Байрак святкує день народження.

«Навіть зірки не вище любові, яка виткала цю неймовірно світлу, біловолосу дівчинку. Виткала з космічних крупинок ніжності, вразливості, доброти і обрамила все найзаразливішим сміхом, у якому змішалися промені чарівного кримського сонця і бризки хвиль такого любого дівчинці Чорного моря. У цьому симбіозі їй нічого не залишалося, як сприйняти з величезним знаком ПЛЮС світ під назвою Планета Любов. Аксіомно. Моя космічно красива мамуля. Мій геніальний, космічно харизматичний тато. Саме ви подарували мені Планету Любов, Володаркою якої я стала. Проєкція цього головного постулату нескінченності транслюється мною тепер у мільйони сердець. З надією, що мої сподівання — це і є Священний Грааль для всіх і для кожного. Помудрувала, а тепер від символізму до спрощення. Словом, з Моїм Днем мене, любу!!! Маленьку щасливу дівчинку, якою я, слава Богу, в душі залишилася», — написала Оксана Байрак.

Редакція STB.UA вітає Оксану Байрак з днем народження і бажає успіхів у кар’єрі, особистому житті і творчості!

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