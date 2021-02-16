Що приготував новий день кожному знаку зодіаку? Дізнайтеся в докладному астрологічному прогнозі. Читайте гороскоп на 17 лютого 2021 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

Екстрасенси зауважують, що 17 лютого 2021 року у вас можуть виникнути проблеми в стосунках із родичами або коханою людиною. Не виключені обмани, наклеп та образливі слова. Це дуже вплине на вашу душевну рівновагу і творчий розвиток. Тримайте свої емоції під контролем, інакше ви можете зіпсувати свято для дорогої людини. Сни слід тлумачити навпаки.

Телець

Ця середа стане чудовим днем ​​для пізнання нового, романтичних знайомств, освідчення в коханні. Проявляйте більше уваги до близьких людей, порадуйте їх невеликими подарунками і приємними словами. Займіться вихованням дітей і розвитком їхнього фізичного здоров’я. Ви отримаєте величезне задоволення від результатів виконаної роботи.

Близнюки

У першій половині цього дня екстрасенси рекомендують зосередитися на позитивних емоціях. Не допускайте проявів ревнощів у стосунках зі своєю половинкою. Не уникайте відповідальності і не перекладайте свої помилки на інших людей. Друга половина дня буде пов’язана з особистим розвитком. Не проґавте свій шанс.

Рак

Ваша внутрішня втома призведе до стресів і нездатності адекватно оцінювати ситуацію, що відбувається. Тримайте себе в руках і не намагайтеся знайти вихід зі становища, що склалося, за допомогою алкоголю. Він тільки посилить ваш депресивний стан. Дотримуйтесь рекомендацій лікаря і будьте обережні при прийомі ліків.

Лев

Як кажуть екстрасенси, 17 лютого 2021 року планети сприяють будь-яким вашим планам. Дійте впевнено, але таємно, бо непрохана допомога від оточення може тільки нашкодити. Можливі також підступи недоброзичливців, будьте обережні та уважні. Особисті стосунки можуть ускладнитися через нерозуміння і недовіру.

Діва

У цей день у вас можуть виникнути проблеми з підписанням договорів і в ділових перемовинах. Це може бути пов’язано з таємними обставинами або необхідністю додаткових витрат. Зараз саме час зайнятися збором корисної інформації та врегулюванням особистих стосунків. Пізніше з цим можуть виникнути деякі складнощі.

Терези

Екстрасенси попереджають: вам потрібно запастися терпінням, бо не всі ваші ідеї матимуть підтримку рідних і колег. Не поспішайте засмучуватися і панікувати, з часом ця ситуація благополучно вирішиться. Найкраще зараз приділити час новим перспективам у професійному просуванні, які відкриваються перед вами.

Скорпіон

У цей день не піддавайтеся на провокації і не йдіть на поводу в інших людей. Сторонній вплив може призвести до непередбачених наслідків у вашій діяльності. Не марнуйте свою енергію та увагу на другорядні процеси. Зосередьтеся на майбутніх ділових зустрічах, саме вони мають найбільшу вагу зараз.

Стрілець

Екстрасенси наполягають: 17 лютого 2021 року вам дуже важливо не проявляти негативних емоцій і не допускати негативних думок. Тільки ваша нервозність і агресія завадять вам втілити свої плани в життя. Будьте спокійні, розважливі і доброзичливі. Не довіряйте всьому, що говорить оточення. Вечір проведіть вдома і дозвольте собі розслабитися.

Козеріг

Ця середа ― один з найбільш позитивних для вас днів, коли посилюється ваш життєвий потенціал, підвищується активність, сексуальна енергія та особиста чарівність. Усі задумані раніше плани легко здійснюються. Взаємини з оточенням і близькими вам людьми будуть плідними і принесуть взаємні позитивні емоції.

Водолій

Як стверджують екстрасенси, 17 лютого 2021 року ваш організм буде сконцентрований і готовий до активної діяльності. Ви будете схильні до творчості і фізичних навантажень. Однак не поспішайте пускатися берега, імовірне загострення захворювання, якому ви раніше не приділили належної уваги.

Риби

Цей день символізує ваше прагнення постійно доводити свою правоту і вигравати в суперечках. Така тенденція не дасть вам заручитися підтримкою оточення, і ви можете опинитися без допомоги в потрібну хвилину. Постарайтеся проявити себе з кращого боку і більше зважати на думку інших.

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