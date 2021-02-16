Гороскоп на 17 лютого 2021 року
Що приготував новий день кожному знаку зодіаку? Дізнайтеся в докладному астрологічному прогнозі. Читайте гороскоп на 17 лютого 2021 року від екстрасенсів СТБ.
Овен
Екстрасенси зауважують, що 17 лютого 2021 року у вас можуть виникнути проблеми в стосунках із родичами або коханою людиною. Не виключені обмани, наклеп та образливі слова. Це дуже вплине на вашу душевну рівновагу і творчий розвиток. Тримайте свої емоції під контролем, інакше ви можете зіпсувати свято для дорогої людини. Сни слід тлумачити навпаки.
Телець
Ця середа стане чудовим днем для пізнання нового, романтичних знайомств, освідчення в коханні. Проявляйте більше уваги до близьких людей, порадуйте їх невеликими подарунками і приємними словами. Займіться вихованням дітей і розвитком їхнього фізичного здоров’я. Ви отримаєте величезне задоволення від результатів виконаної роботи.
Близнюки
У першій половині цього дня екстрасенси рекомендують зосередитися на позитивних емоціях. Не допускайте проявів ревнощів у стосунках зі своєю половинкою. Не уникайте відповідальності і не перекладайте свої помилки на інших людей. Друга половина дня буде пов’язана з особистим розвитком. Не проґавте свій шанс.
Рак
Ваша внутрішня втома призведе до стресів і нездатності адекватно оцінювати ситуацію, що відбувається. Тримайте себе в руках і не намагайтеся знайти вихід зі становища, що склалося, за допомогою алкоголю. Він тільки посилить ваш депресивний стан. Дотримуйтесь рекомендацій лікаря і будьте обережні при прийомі ліків.
Лев
Як кажуть екстрасенси, 17 лютого 2021 року планети сприяють будь-яким вашим планам. Дійте впевнено, але таємно, бо непрохана допомога від оточення може тільки нашкодити. Можливі також підступи недоброзичливців, будьте обережні та уважні. Особисті стосунки можуть ускладнитися через нерозуміння і недовіру.
Діва
У цей день у вас можуть виникнути проблеми з підписанням договорів і в ділових перемовинах. Це може бути пов’язано з таємними обставинами або необхідністю додаткових витрат. Зараз саме час зайнятися збором корисної інформації та врегулюванням особистих стосунків. Пізніше з цим можуть виникнути деякі складнощі.
Терези
Екстрасенси попереджають: вам потрібно запастися терпінням, бо не всі ваші ідеї матимуть підтримку рідних і колег. Не поспішайте засмучуватися і панікувати, з часом ця ситуація благополучно вирішиться. Найкраще зараз приділити час новим перспективам у професійному просуванні, які відкриваються перед вами.
Скорпіон
У цей день не піддавайтеся на провокації і не йдіть на поводу в інших людей. Сторонній вплив може призвести до непередбачених наслідків у вашій діяльності. Не марнуйте свою енергію та увагу на другорядні процеси. Зосередьтеся на майбутніх ділових зустрічах, саме вони мають найбільшу вагу зараз.
Стрілець
Екстрасенси наполягають: 17 лютого 2021 року вам дуже важливо не проявляти негативних емоцій і не допускати негативних думок. Тільки ваша нервозність і агресія завадять вам втілити свої плани в життя. Будьте спокійні, розважливі і доброзичливі. Не довіряйте всьому, що говорить оточення. Вечір проведіть вдома і дозвольте собі розслабитися.
Козеріг
Ця середа ― один з найбільш позитивних для вас днів, коли посилюється ваш життєвий потенціал, підвищується активність, сексуальна енергія та особиста чарівність. Усі задумані раніше плани легко здійснюються. Взаємини з оточенням і близькими вам людьми будуть плідними і принесуть взаємні позитивні емоції.
Водолій
Як стверджують екстрасенси, 17 лютого 2021 року ваш організм буде сконцентрований і готовий до активної діяльності. Ви будете схильні до творчості і фізичних навантажень. Однак не поспішайте пускатися берега, імовірне загострення захворювання, якому ви раніше не приділили належної уваги.
Риби
Цей день символізує ваше прагнення постійно доводити свою правоту і вигравати в суперечках. Така тенденція не дасть вам заручитися підтримкою оточення, і ви можете опинитися без допомоги в потрібну хвилину. Постарайтеся проявити себе з кращого боку і більше зважати на думку інших.