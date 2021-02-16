6 березня на телеканалі СТБ відбудеться грандіозна прем’єра нового розважального гумористичного шоу «Dizel Night». Це унікальний проект, аналогів якому немає на українському телебаченні. А поки до прем’єри залишилося зовсім небагато актори гумористичного шоу ексклюзивно поділилися з читачами сайту телеканалу СТБ улюбленими серіалами, фільмами і книжками. Так що ж подивитися перед прем’єрою «Дизель найт»? Читайте прямо зараз!

Наталка Денисенко

Особисто я раджу фільми «Монстр» із красунею Шарліз Терон, «Пролітаючи над гніздом зозулі» Мілоша Формана, «Велика краса» режисера Паоло Соррентіно, комедію з Джимом Керрі «Я, знову я та Ірен» — тут є сцена, де він б’ється сам із собою, це геніально!

Також у нас вдома велика бібліотека, бо Андрій той ще книголюб. Особисто я люблю психологію, зараз читаю книгу Олени Вайс «Все збудеться» про здійснення бажань. Ще дуже актуальною нині буде книга Едгара Зайцева «Роздуми дурня» — про те, як людині стати психологом для самої себе. Дуже рекомендую!

Андрій Федінчик

Я люблю жорсткі фільми. З хорошого і позитивного кіно на думку спадає тільки «Велика краса» режисера Паоло Соррентіно. З останніх переглянутих мені сподобалося чудове, сильне кіно — «Іржа і кістка»! І завдяки коронавірусу підсів на документалку. Дуже вразив фільм Даррена Аронофскі «Невідома планета Земля» і серіал від HBO «Планети». У майбутньому хочу показати ці фільми своєму синові. Йому подобається все, що пов’язано з космосом, Місяцем, планетами, і він любить літати на літаках!

Ольга Арутюнян

Я б порекомендувала один з найулюбленіших моїх серіалів, який я дивилася двічі, — «Одного разу вночі». А також два сезони «Молодого тата», «Новий тато», «Вбиваючи Єву».

Ольга Атанасова

Останні серіали, які мені сподобалися, — це «You» і «Ми». Обов’язково подивіться!

Лілія Ребрик

Процесом вибору фільмів у нашій родині повністю керує молодшенька. Всі дивляться те, що подобається їй, наприклад, «Лунтіка»! Ми з чоловіком так втомлюємося під вечір, що сил на фільми немає. Замість цього ми зайнялися городом. Раніше у нас його не було! А тепер ми посадили полуницю, зелень, помідори, буряк. Опорядили газони і посадили плодові дерева: яблуню, грушу, черешню, вишню. Це насправді так надихає, коли в твоїх руках щось оживає і пускає пагони!

Євген Сморигін

Я б порадив подивитися старі радянські фільми. Наприклад, «Невловимі месники», «Білий Бім Чорне Вухо» та ін.

Єгор Крутоголов

Ми дивимося з Льовою англійською його улюблені фільми і мультики за порадою вчительки. Наприклад, «Тачки», «Місто Героїв», «Турбо», серіал «Stranger Things».

Євген Гашенко

Я тепер дивлюся тільки мультики (сміється. — Прим. ред.). Просто зараз можу вам порекомендувати «Загадкове вбивство» з Адамом Сендлером і Дженніфер Еністон. «Дістати ножі» — ще один дуже крутий фільм! Для дітей можна включити щось пізнавальне. Моє улюблене — «Storybots». Мені самому було цікаво переглядати! А вже зараз — прем’єра другого сезону «Папаньки», тому вмикайте і насолоджуйтеся переглядом!

Більше на тему: Григорій Решетник показав бекстейдж нового шоу «Dizel Night»

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ