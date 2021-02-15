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Ретроградний Меркурій у 2021 році: коли буде і як впливає на життя

15.02.2021

У 2021 році наше життя не обійдеться без Ретроградного Меркурія. Як же часто ми відчуваємо на собі вплив космічних тіл? Погодьтеся, надмірна втома, приплив енергії, невдачі або несподіване везіння, — усе це може стати результатом Ретроградного Меркурія. Коли ж він буде у 2021 році і як саме вплине на життя?

Почати варто з того, що Меркурій відповідає за комунікації між людьми. У той час, коли планета буде здійснювати ретрорух, у багатьох можуть простежуватися проблеми в спілкуванні, логічному мисленні, розумінні й везінні.

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Однак цей період прекрасний для самоаналізу. Ви можете з легкістю знайти свої проблемні точки, змінити ставлення до подій, підтвердити життєві цілі. Також можна швидко поринути в ностальгію, але не для рефлексії та самобичування, а для виведення плюсів і мінусів, аналізу скоєних помилок.

Ретроградний Меркурій у 2021 році

У 2021 році Ретроградний Меркурій наздожене нас тричі:

  • 30 січня — 21 лютого.
  • 30 травня — 23 червня.
  • 27 вересня — 18 жовтня.

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