Олеся Жураковська: біографія, творчість та всі новини про актрису

У довгоочікуваному серіалі «Мама» події розгортаються на окупованому Донбасі. Роль мами зіграє відома актриса Олеся Жураковська. Біографію, про творчий шлях та особисте життя Олесі Жураковської дізнайтеся в матеріалі.

Повне ім’я: Олеся Вікторівна Жураковська

Дата народження: 13 серпня 1973 р.

Місце народження: Київ

Діяльність: актриса театру та кіно

Сімейний стан: незаміжня

Місце проживання: Київ

Дитинство та юність. Олеся Жураковська народилася та виросла у Києві. Її рідний батько будував дороги, а мама була швачкою. З раннього віку дівчина займалася спортивною гімнастикою та проявляла артистизм. Але вирішила піти стопами матері й освоїла професію технолога швейного виробництва.

Під час навчання в технікумі Олеся завжди брала активну участь у студентському житті. Жоден мистецький захід не минав без неї. В один момент дівчина вирішила за компанію з подругою поїхати до Москви вступати на акторський факультет. На вступному іспиті Олеся прочитала уривок з повісті Миколи Гоголя та заспівала українську народну пісню. А в 1996 році вона закінчила Державний інститут театрального мистецтва, курс В. О. Андрєєва.

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Початок акторської кар’єри. Ще в студентські роки Олеся Жураковська вперше вийшла на професійну сцену. Після закінчення університету молода актриса два роки працювала в театрі імені М. М. Єрмолової. Потім вона вийшла заміж та на кілька років взяла творчу перерву.

У 2002 році актриса повернулася в рідне місто та стала частиною Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра. Вона грає тут до сьогоднішнього дня. Зараз Олеся постійно знімається в кіно та телесеріалах, на її рахунку близько 100 ролей.

Також Олеся Жураковська стала ведучою шоу «Зважені та щасливі». У першому сезоні проекту жінка позбулася зайвих кілограмів разом з учасниками. При зрості 1,76 м актриса важила 95 кг. Беручи участь в проекті, Олеся скинула 30 кг.

Серіал «Кріпосна». У костюмованій драмі актриса зіграла роль кухарки багатих поміщиків Червінських. Її персонаж — вільна працівниця Павлина, свобода якій дісталася жахливим способом. Зовсім юною вона вийшла заміж, а чоловіка відразу забрали в солдати на 25 років. Десь на службі він і загинув. Так Павлина ніби й заміжня була, але ніколи не відчувала себе дружиною по-справжньому.

У Павлини є стара мати, яка живе в селі Червінських. Жінка ставиться до головної героїні Катерини, як до рідної дочки, і дівчина відповідає їй тим же. Дорожче за Катю та матір у Павлини нікого немає. За обох Павлина хоч на плаху піде, і всім оточуючим це відомо. Оскільки Павлина — старожил Червінських, до того ж цінна кухарка, їй багато що сходить з рук.

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Відомі ролі Олесі Жураковської в кіно:

2001 — «Провінційний роман», Тамара

2003 — «За двома зайцями», Люська

2004 — «Залізна сотня», Катруся

2005—2006 — «Сестри по крові», Лідія

2005 — «На білому катері», Жанна

2006 — «Утьосов. Пісня довжиною у життя», Оксана

2006 — «Професор у законі», Катя

2007 — «Фабрика щастя», Аврора

2007 — «Когда её совсем не ждешь», Лилия

2008 — «Король, дама, валет», Наташа

2010 — «Паршиві вівці», Ольга

2010 — «Гербарий Маши Колосовой», Наташа

2014 — «Поки станиця спить», Любаша

2016 — «Острів», Тамара

2016 — «Нитки долі», Зоя

Відомі ролі Олесі Жураковської в театрі:

Філіс — «Сильвія», Альберт Герні

Гофмейстерина — С. Цыпин «Каприз принцессы»

Друга придворна дама — П.Ензікат «Ах, мій милий августин»

Клодіна — «Любов часів Людовика» по п’єсі Ж.-Б. Мольєр

Рита — «Море… Ніч… Свічки…» по п’єсі Й. Бар-Йосефа «Це велике море»

Бела Берло — Х. Левин «Торговцы резиной»

Годувальниця — В. Шекспір «Ромео і Джульєтта»

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