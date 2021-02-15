Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Місячний календар стрижок на лютий 2021 від екстрасенсів СТБ

15.02.2021

Другий місяць цього року небагатий на сприятливі дні для стрижки. У лютому 2021 утримайтеся від зміни іміджу або тонування. Заплануйте походи в салон краси саме на сприятливі дні, щоб залишитися задоволеними результатом і зберегти здоров’я та силу волосся. Місячний календар стрижок на лютий 2021 року ― в матеріалі.

Більше на тему: Місячний календар на лютий 2021: вдалі дні для будь-яких починань

Сприятливі дні для стрижки волосся в лютому 2021 року:

1, 2, 8, 13, 15, 17, 18, 25, 27 лютого.

Несприятливі дні для стрижки волосся в лютому 2021 року:

3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28 лютого.

Більше на тему: Місячний календар на лютий 2021: коли повня

Читайте нас також у Viber і Telegram

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати