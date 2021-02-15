Графік магнітних бур на лютий 2021: як справлятися з поганим самопочуттям
15.02.2021
Магнітні бурі можуть чинити негативний вплив на здоров’я. Графік магнітних бур на лютий 2021 року від екстрасенсів СТБ підкаже, в який період може погіршитися самопочуття і чи можна цього уникнути. Читайте в матеріалі, коли відбудуться магнітні бурі в лютому 2021 року.
Більше на тему: Місячний календар на лютий 2021: вдалі дні для будь-яких починань
- 7–10 лютого 2021 ― затяжна магнітна буря середньої інтенсивності. Перші симптоми геомагнітного впливу відчують на собі гіпертоніки і метеочутливі люди ще 7 лютого, тоді як свого піку буря досягне лише 9 лютого. Тоді втома і апатія, коливання настрою і порушення сну можуть торкнутися навіть здорових і несприйнятливих людей.
- 15 лютого 2021 ― у цей день очікується геомагнітне коливання високої інтенсивності. На щастя, воно триватиме недовго, а його пік припаде на денний час. У цей період краще не займатися працею, яка потребує підвищеної концентрації уваги, і не сідати за кермо. При собі варто мати тонізуючі засоби, а також ліки від головного болю. Не виключене загострення хронічних захворювань, так що не забудьте покласти в свою аптечку препарати, які допоможуть полегшити симптоми.
- 22 лютого 2021 ― ще одне короткочасне коливання, яке, втім, не варто ігнорувати. Метеочутливим людям необхідно провести цей день у спокої: уникати перенапруження, стресових ситуацій, утриматися від міцних і насичених кофеїном напоїв. Найкраще присвятити час відпочинку: пішим прогулянкам на свіжому повітрі, релаксаційним масажам, медитації тощо.
- 27 лютого 2021 ― незначне геомагнітне коливання. Ця буря для багатьох мине непомітно, проте покладатися на удачу не варто. Якщо ви зазвичай сприйнятливі до атмосферних змін або страждаєте на хронічні захворювання, постарайтеся в цей день не перенапружуватися і завжди мати під рукою аптечку з препаратами першої необхідності.
Більше на тему: Гороскоп на лютий 2021 року від Хаяла Алекперова
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQo8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSI3ODkiDQpkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX091dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjxzY3JpcHQ+DQoJaWYgKHdpbmRvdy5pbm5lcldpZHRoIDw9IDc2Nykgew0KCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJfQ0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4NCg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19TVEJfY29udGVudF9iYW5uZXIgLS0+DQo8ZGl2IGlkPSdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcgc3R5bGU9J21hcmdpbjogMCBhdXRvO2hlaWdodDo0MDBweDsgd2lkdGg6NTgwcHg7Jz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+