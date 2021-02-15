Хочете знати, чого вам чекати від вівторка? Тоді читайте астрологічний прогноз на 16 лютого 2021 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

Гороскоп обіцяє Овнам чудовий день. Правда, для того, щоб усе вдалося, день потрібно правильно розпланувати з ранку. Для початку розберіться з матеріальними проблемами, потім можна поповнити багаж знань. Якщо всім цим займатися одночасно, то опинитеся в мінусі. Перевірте рахунок – чи немає заборгованостей? Можлива романтична подорож.

Телець

Сприятлива ситуація з грошима складеться у Тельця. Навіть робота здаватиметься легкою, впораєтеся з нею за дві секунди. Можливо, вас запросять на якісь збори або переговори. Не відмовляйтеся, це перспективний захід. У центрі уваги будуть ті, хто зайнятий технічними завданнями. Ви отримаєте не тільки вигідні пропозиції, а й аванс.

Близнюки

Визнання і подарунки у вівторок отримають Близнюки. Начальство дрібні помилки не помітить. Вдалий день для зміцнення фінансової ситуації. Але будьте пильні, щоб нічого важливого не пропустити. Є шанс налагодити взаємини з людиною, до якої маєте глибокі почуття. Це був тимчасовий розрив на тлі нерозуміння.

Рак

16 лютого Раку не зайвим буде сісти на дієту і «ввімкнути» економію в грошах. Навіть найбільш термінові покупки потрібно скасувати. Робоча обстановка сприятлива, впевнено поводьтеся в колективі. Незначні обмеження будуть запропоновані тим, хто зайнятий комерційними питаннями. Зверніться по підтримку в потрібні інстанції.

Лев

Думки Лева будуть зайняті тільки фінансовими проблемами. Вам захочеться різко змінити ситуацію, влізти в борги. Але це вже занадто! Зупиніться і подумайте, до чого все це призведе? Можлива несподівана зустріч, після якої миттю вирішиться побутове питання. Для зняття стресу не варто використовувати алкоголь і антидепресанти.

Діва

Як примножити капітал? Саме це питання мучитиме Діву навіть під час активної роботи. На жаль, перспектив на майбутнє поки немає. Просувайтеся в іншому напрямку – творчому. Є можливість показати таланти великому числу глядачів. Бізнесменам потрібно бути обережними. Чекайте перевірок. І хтось дуже зацікавиться вашими доходами…

Терези

Терези здатні переплисти океан. Тільки потрібно розібратися з особистими проблемами. Накопичилося їх чимало, а ви ніяк не бачите головного. Не виключена допомога від людини, з якою ви зідзвонитеся. Але розраховувати на те, що вона допомагатиме вічно, не варто. Обов’язково розплануйте справи, від яких залежить майбутня робота. Не захоплюйтеся азартними іграми.

Скорпіон

Скорпіону не варто шукати легких шляхів ні в роботі, ні в особистому житті. Ви і так заплуталися в елементарних речах, тому зупиніться. Відмінний день для налагодження ділових відносин на комерційній основі. Фортуна на вашому боці, якщо зробите перший внесок. Увечері чекайте гостей, а також приємних подарунків.

Стрілець

Стрілець усім нутром відчує, що працювати доведеться довго і наполегливо. Але в процесі праці перепочинок необхідний, інакше підірвете дорогоцінне здоров’я. Успішно складеться поїздка, якщо вона націлена на співпрацю. Але пересуватися краще на особистому транспорті. Закоханим людям доведеться ухвалювати якесь важливе і термінове рішення.

Козеріг

16 лютого Козерога очікують позитивні зміни на грошовому фронті. Ви і не думали, що все так швидко і вдало вирішиться. Від настрою начальника залежатиме атмосфера в колективі. Звичайно ж, лізти в бочку не варто, але й не намагайтеся запобігати перед шефом. Ситуація нормалізується сама собою, впевнено займайтеся реалізацією нових і великих завдань.

Водолій

Водолій має всі шанси потрапити в немилість до начальства. Та якщо згадати минулий день, то багато в чому винні ви самі. Проаналізуйте ситуацію, в яку втягнули вас деякі співробітники. Невелику відстрочку доведеться попросити в людини, якій заборгували велику суму. Фінансове становище у вас не на вищому рівні.

Риби

Цей день подарує Рибам не тільки приємну зустріч, а й усвідомлення власної значущості. Ви зрозумієте, що духовна їжа набагато важливіша і «смачніша», ніж матеріальні блага. Можна відвідати храм, помолитися за близьких людей. У розмові з коханою людиною частіше вимовляйте «ми», а не «я». Егоїзм і гординя ні до чого доброго не приведуть.

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