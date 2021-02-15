Декрет для чоловіків, або Перші кроки в боротьбі за гендерну рівність

Телеканал СТБ у партнерстві з відділом сталого розвитку StarLightMedia продовжують кампанію проти гендерно зумовлених стереотипів. Диджитальний проєкт #СильнаЯ, розпочатий «Холостячкою», підхопив «Холостяк» і #Сильний, у центрі уваги якого — відверта розмова про «ідеального чоловіка» нового часу.

Одним із найбільш поширених стереотипів щодо чоловіків є думка про те, що в декрет вони піти не можуть, тому що соромно і «не чоловіча це справа». Проте чи так це насправді і які зміни вже зовсім скоро можуть відбутися в нашій країні на державному рівні, читайте в матеріалі.

Наприкінці минулого року Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт, який розширює можливості українських чоловіків брати декретну відпустку і брати участь у догляді за новонародженою дитиною. Це означає, що, можливо, зовсім скоро чоловіки отримають таке ж право на декрет, як і жінки.

Більше на тему: #Сильний: СТБ і «Холостяк» продовжують кампанію проти гендерних стереотипів

Закон № 3695 (Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення рівних можливостей матері і батька по догляду за дитиною) пропонує чотири головних ініціативи:

Новий вид оплачуваної відпустки тривалістю 14 календарних днів для батька новонародженої дитини (тільки в тому разі, якщо чоловік перебуває у шлюбі з матір’ю або пара офіційно проживає разом і веде спільне господарство).

Рівне право кожного з батьків дитини (матері і батька) на отримання відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Рівне право на додаткову відпустку для матерів і батьків, чиї діти мають інвалідність з дитинства підгрупи А I групи.

Можливість скорочення робочого часу для чоловіків, у яких є діти віком до 14 років, дитина з інвалідністю, або ж для батьків, які виховують дітей без матері (у т. ч. в разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі).

Формально українські чоловіки мали право на оплачувану відпустку по догляду за дитиною до трьох років, але для цього батько повинен був надати певні документи (заяву про надання такої відпустки і довідку з місця роботи матері дитини про те, що вона перервала відпустку по догляду за дитиною і повернулася до роботи, або ж про те, що такої відпустки роботодавець їй не надав).

Тобто зараз в Україні тільки мама може делегувати своє право на декретну відпустку батькові або іншим родичам. Це створювало проблеми тим жінкам, які працюють як фізичні особи (за українським законодавством ФОПи не мають права на будь-який вид відпустки). Крім того, право матерів на скорочений робочий час і додаткова відпустка не у всіх випадках дублюються такими ж правами для батька. Тому такий закон, у першу чергу, виправить цю дискримінацію.

Та що про це думають самі чоловіки в нашій країні? За даними опитування, проведеного Дослідницькою компанією Info Sapiens на замовлення UNFPA України в рамках програми «ЄС за гендерну рівність: разом проти гендерних стереотипів і гендерно зумовленого насильства», яке фінансується Європейським Союзом та реалізується спільно структурою «ООН Жінки» і UNFPA, 65% українців (71% жінок і 59% чоловіків) знають про те, що батько має право взяти відпустку по догляду за дітьми. Серед них 8% українців знають чоловіків, які брали відпустку по догляду за дітьми, і при цьому 53% висловлюють позитивне ставлення до цього і лише 12% — негативне.

Примітно, що багато чоловіків стурбовані тим, що проводять із дітьми не так багато часу, як хотілося б. Із них 26% планують приділяти дитині більше часу, а 19% хотіли б, але не мають такої можливості через надмірну зайнятість. Однак 18% опитаних чоловіків вважають, що догляд за дітьми — обов’язок жінки, 5% чесно зізнаються, що просто «не вміють» цього робити, і лише 3% новоспечених батьків бачать свою роль лише у спілкуванні з дитиною.

Цікаво ще те, що 30% жінок хотіли б, щоб батько взяв відпустку по догляду за дитиною хоча б на певний час замість них, і 20% чоловіків погодилися б на це з радістю. А ось 32% чоловіків пішли б у декретну відпустку, якби їхні дружини заробляли більше.

А поки Україна ще на шляху до гендерної рівності, хотілося б показати приклад інших країн. Так, за даними дитячого фонду ООН (UNICEF), із 41 країни світу — переважно з високим і середнім рівнем доходу — у 40 країнах (крім США) мами новонароджених мають право на оплачувану декретну відпустку, а в 26 державах передбачені різні формати такої відпустки і для батька. Вона зазвичай коротша, ніж відпустка для мами, але часто оплачується краще. Наприклад, в Іспанії для батьків передбачено 12 тижнів оплачуваної відпустки без права передачі його матері! У Швеції кожен батько може взяти декретну відпустку тривалістю 480 днів, 90 з яких зарезервовані для кожного, тобто тато не може передати свої дні мамі, і навпаки. А в Канаді батько має право скористатися декретом тривалістю 5–8 тижнів також без права передачі його матері. Ось уже де можна насолодитися батьківством повною мірою!

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.