Привітання з Днем святого Валентина в смс, віршах і прозі
Усі, у кого в серці живе любов, з особливим почуттям чекають 14 лютого. Та часом, коли хочеш привітати з Днем святого Валентина і відкрити свої почуття або якось незвичайно їх висловити, слова плутаються і все може піти не за планом. На цей екстрений випадок редакція STB.UA приготували кілька варіантів привітань з Днем святого Валентина. Вони гарантовано потраплять прямо в серце коханій людині, і зовсім не важливо, будуть ці рядки озвучені чи відправлені в смс. Читайте їх у нашому матеріалі.
Привітання з Днем святого Валентина в прозі
Я сп’яніла від любові і ніжності до тебе. Хіба я коли-небудь мріяла, що зустріну справжнього принца і стану принцесою, як у моїй улюбленій казці. Ти подарував мені таке відчуття, і мені бракує слів, щоб висловити своє кохання. З Днем святого Валентина!
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«Я кохаю, кохаю, незважаючи ні на що і завдяки всьому, кохав, кохаю і буду кохати, будеш ти грубою зі мною чи ласкавою, моєю чи чужою. Все одно, кохаю» (Володимир Маяковський)
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«Я два дні прожив, не бачачи Вас, і тим довів, що здатен пережити все» (Бернард Шоу)
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«Дуже небезпечно зустріти жінку, яка повністю тебе розуміє. Це зазвичай закінчується одруженням» (Оскар Вайльд)
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«Жінка священна; жінка, яку ти кохаєш, — священіша вдвічі» (Олександр Дюма)
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«Жінку потрібно любити! І любити так, щоб іншим чоловікам було нестерпно боляче, що вони так не вміють» (Ринат Валіуллін)
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Коханий, ти потрібен мені, як повітря! Стріли Амура вразили моє серце, я без пам’яті закохана в тебе. Нехай вогонь нашого кохання горить яскравим невгасимим полум’ям. Без тебе я не уявляю свого життя, воно втратить усякий сенс, якщо в ньому не буде тебе! Ти — моя любов і моє щастя!
***
Життя — це любов! Без любові немає життя, немає продовження роду. Ми любимо з самого народження — маму, тата, день і ніч, сонце і дощик, тепло і холод, життя… Любити і бути коханим — найбільше щастя, й іншого не треба! Нехай у житті буде любов, пристрасна, ніжна, ласкава, чуттєва, п’янка. Хай живе любов! З Днем святого Валентина!
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Привітання з Днем святого Валентина у віршах
Як маленьке кошеня,
В грудочку зберуся,
Притиснуся я до тебе
Й сил наберуся!
Всі невдачі та негоди
Мені більше не страшні,
Бо при будь-якій погоді
Знаю я – є в мене ти!
З Днем святого Валентина!
***
З днем кохання, любове моя,
Сонце ти моє неземне!
Бо для мене любов твоя —
Невимовне щось і дороге.
Ти даруєш мені лише радість,
Щастя я дарую тобі.
Подаруй мені, милая, ласку.
Як же я кохаю тебе!
***
Сьогодні свято, дорогенька,
Зізнаюсь в почуттях тобі:
Я так люблю тебе, рідненька!
Я можу в жертву принести
Себе, улюблені всі речі,
Свій побут й все, що навкруги!
Мені не жаль, бо знаю я напевно,
Що головне в моїм житті — це ти.
***
Я сховаю далеко пиху свою,
Стану в світі я найгарнішою.
За тобою піду хоч у прірву,
Милий мій, хочу бути з тобою!
Буду я за тебе молитися,
Берегтиму тебе вдень і вночі.
Мрію, любий, тобі приснитися,
Щоб пізнав почуття ти мої.
***
З Днем святого Валентина!
З Днем закоханих, милий мій,
Мій єдиний, коханий мужчина,
Ти найближчий та рідний мені.
Бути з тобою хочу я поряд,
Кожну мить і кожну годину,
Вранці ловити твій сонний погляд,
Жити для нас у цю любу днину.
***
Якби помножити любов усіх людей,
ту, що була, що є й що потім буде,
то буде ніч. Моя ж любов — як день,
не знають ще чуття такого люди.
Якби зібрати з неба всі зірки
і всі сонця з усіх небес на світі, —
моя любов горітиме яркіш
за всі сонця, на тисячі століттів.
***
Візьму я великий палкий поцілунок,
Його запакую в яскравий пакунок,
До крил валентинці скоріш причеплю
Й до тебе летіти з пакунком велю!
Сміліш відкривай цей барвистий пакунок,
Приймай в День закоханих мій поцілунок!
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Привітання з Днем святого Валентина в смс
Хочу я, щоби ми були разом,
Бо без тебе я просто згорю.
А з тобою розквітну одразу
І щасливо життя проживу.
***
Ти моя шаленість, ти диво моє,
Яким я милуюся ночами і днями.
Ти радість, ти сонце, ти щастя моє,
Ти той, що лікує усі мої рани.
***
Скільки зірочок на небі,
Скільки камінчиків у воді —
Стільки солодких поцілунків
У День Валентина надсилаю тобі!
***
Повторю мільйон разів, як тебе я кохаю,
Та з Днем cвятого Валентина привітаю!
Ти — моє серденько, ти — моє життя,
Ти — моя пристрасть, тебе цілую я!
***
Закоханий. І мрію про майбутнє.
Чекати буду стільки, скільки треба.
І дочекаюсь мрію незабутню.
Ти моя доля, є в тобі потреба.
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Редакція STB.UA щиро вітає всіх з Днем святого Валентина і бажає головного — взаємного кохання.