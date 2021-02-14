Як провести прийдешній тиждень? Куди вкласти всі свої зусилля? Читайте гороскоп на тиждень з 15 по 21 лютого 2021 року — в матеріалі.

Овен

Початок тижня ви запам’ятаєте на все життя, адже на вас чекає приємна і несподівана зустріч. Не пропустіть шанс внести в своє життя радість, нові і яскраві спогади. В кінці тижня присвятіть час своїм близьким. Їм це необхідно.

Телець

В середині тижня на Тельців чекає прибуток. Ви швидко вирішите будь-які питання в роботі, тому на вихідні будете просто відпочивати і насолоджуватися життям. Слідкуйте за тим, хто вас оточує.

Близнюки

Новини в роботі порадують на початку тижня. Скористайтеся допомогою, яку пропонують друзі. Ніхто не говорить, що буде легко, але з підтримкою морально вам стане краще.

Рак

Початок тижня здається несправедливим, мовляв все проти вас. Але потрібно зазначити, що всі образи безпідставні, ба більше, ніхто не бажає вам зла. Візьміть себе в руки, інакше вас можуть наздогнати нервові зриви.

Лев

На цьому тижні нарешті відбудеться те, про що ви так сильно мріяли. Дивовижні сюрпризи чекають Львів. Ви тільки повинні довіритися своїй інтуїції. Для вас це вкрай складно, але дуже необхідно.

Діва

Тиждень пройде дуже спокійно. В середині тижня Дівам потрібно розвіятися, відволіктися від суєти, зайнятися улюбленою справою, спортом або відправитися в інше місто. Це допоможе відновити весь енергетичний запас.

Терези

Терезам потрібно грамотно розподілити свій бюджет, щоб не виникло суттєвих проблем. Цей тиждень видасться досить складним, якщо врахувати, що на ваші плечі ляжуть дивні завдання. Спробуйте завчасно не панікувати, і тоді точно все вийде вирішити.

Скорпіон

Гучний скандал може зіпсувати стосунки на все життя. Будьте уважні і обережні з тим, що говорите близьким. Слідкуйте цей тиждень за своєю поведінкою, зірки будуть до вас прихильні.

Стрілець

На цьому тижні справи підуть на поправку, і ви що є сили приступите до нових звершень. Більше зусиль, менше негативу. Прислухайтеся до свого здоров’я.

Козеріг

Якщо страх і далі буде головним вашим супутником, нічого задумане не здійсниться. Працюйте над своїм сприйняттям світу. Терпіння і труд — це все, що вам потрібно. Решту викиньте куди подалі!

Водолій

На цьому тижні всі ваші наміри будуть виправдані. Якщо ви маєте в своєму арсеналі кілька істотних проблем, розкажіть про них близьким. Разом з родиною Водолії швидше зможуть вирішити складні питання.

Риби

Іноді для досягнення цілей не потрібно весь свій час, сили, здоров’я віддавати роботі. Просто грамотно розплануйте свої справи. Ви витратите на це годину свого життя, зате потім все піде як по маслу!

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