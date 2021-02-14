Хочете правильно понеділок, щоб початок тижня не здавався обтяжливим? Тоді читайте астрологічний прогноз на 15 лютого 2021 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

Щоб скористатися новими можливостями, доводиться ризикувати. Ви відчуваєте себе сповненими енергії. Тому якщо не зараз, то коли? Беріться до справи.

Телець

Ви будете неймовірно активними, і з ранку вам захочеться щось змінити. Так тримати! Такі енергійні дні надто рідко трапляються.

Близнюки

Сварки в родині або суперечки між друзями треба нарешті обговорити і припинити. Ви також не повинні шкодувати коштів і зусиль, щоб зв’язатися зі давніми друзями.

Рак

Ви привели тіло в стан спокою завдяки великій практиці та медитаціям. Це зайняло багато часу, але тепер ви відкрили для себе світ балансу. Незабаром ви помітите, як внутрішній спокій вплине на все ваше тіло зовні.

Лев

Ваші плани, до яких ви ставилися трохи скептично, відповідають вашим теперішнім уявленням. Тож готуйтеся до змін.

Діва

Цей день призначений тільки для ваших почуттів і вашого партнера. Ви давно не дозволяли собі романтичні вечори. У самотніх представників знака також є можливість познайомитися з партнером.

Терези

Ставте особисті інтереси на перший план та задовільняйте бажання і потреби відповідно до свого настрою.

Скорпіон

Зверніть увагу на своє фінансове становище і перевірте свій бюджет. Можливо, у понеділок ви пошкодуєте про безглузде витрачання грошей на дрібниці.

Стрілець

Ви і ваш партнер маєте побалувати себе прекрасними годинами разом, а також провести затишний вечір удвох. Це повертає почуття до життя.

Козеріг

Ви не можете перестати критикувати свого партнера за банальні речі. Рано чи пізно це виллється в скандал. Тому спробуйте поговорити про те, що вас не влаштовує.

Водолій

Якщо ви дасте трохи менше газу, ваше тіло скаже вам спасибі. Коротка перерва доречна для всіх. Ви нічого не втратите, не хвилюйтеся.

Риби

Наразі ви просто не відчуваєте себе в гармонії. Причина — хвилювання і перевтома. Дозвольте собі вимкнути телефон і ввечері послухати аудіокнигу або подивитися цікаве інтерв’ю кумира дитинства.

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