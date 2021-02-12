Що обіцяють зірки кожному знаку зодіаку? Як найкраще провести день? Дізнайтеся в гороскопі на 13 лютого 2021 року. Читайте астрологічний прогноз від екстрасенсів СТБ.

Овен

Зав’язуєте нові знайомства або проводите хороший день з коханою людиною ― взаєморозуміння завжди на першому місці. Так тримати, з вас вийшов би прекрасний дипломат.

Телець

Якщо ви розглядаєте свою роботу як покликання, то вам буде достатньо обіднього сну, щоб повернутися до справ. Якщо ж ні, то зараз саме час прояснити для себе це питання і розглянути інші варіанти.

Близнюки

Цей день має бути незвичайним. Події можуть розвиватися так несподівано, що ви відчуєте справжню ейфорію. Головне, стежте за обіцянками, даними в цьому стані.

Рак

Знайдіть час, щоб помріяти! Сьогодні немає меж вашій фантазії у творчому і художньому напрямку. Важливі рішення краще відкласти на інший день.

Лев

У суботу, особливо в другій половині дня, вас може глибоко схвилювати настрій партнера. Вам навряд чи вдасться залишитися об’єктивним і байдужим. Ви повинні взяти особисту участь в питанні коханої людини.

Діва

Насолоджуйтесь єднанням з коханою людиною! Близькість піде вам на користь.

Терези

Не стримуйте гнів у собі. Розкажіть партнеру, що у вас на думці! У цей день вам не вдасться приховати свої емоції, тому не заважайте їм вириватися назовні.

Скорпіон

Спорт — хороший спосіб втілити в життя бажання рухатися. Також варто додати, що з будь-якою конкурентною ситуацією, будь то в особистому житті чи на роботі, ви стикаєтеся з особливою позитивною енергією.

Стрілець

Ви чутливі, співчутливі, розумієте і можете відчувати, коли хтось страждає. У вас відкрите серце. Але не забувайте, що вам потрібно піклуватися і про себе.

Козеріг

У суботу ви будете мислити виключно приземлено і розумно. Ви зважуєте і оцінюєте свої рішення. Цей день ідеальний для розумової роботи, що потребує ясної голови і високої концентрації.

Водолій

Пам’ятайте, що стрес і потреба в гармонії відрізняються одне від одного і, таким чином, вносять дисбаланс у повсякденне життя. Знайдіть час розслабитись і поспілкуватися з близькими.

Риби

Якщо вас цікавить світ за межею реальності, картини, кіно, фотографія, казки, література або психологія, то це день для вас. Вивчайте і пізнавайте нове.

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