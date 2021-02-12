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Євробачення-2021: Ізраїль обрав представника на пісенний конкурс

12.02.2021

Ізраїль назвав виконавицю, яка представлятиме свою країну на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2021. Нею стала Іден Ален. Пісня Set Me Free, з якою вона виступить у Роттердамі, буде представлена найближчим часом.

eden alene

 

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Іден Ален ‒ 20-річна співачка, яка народилася та виросла в Єрусалимі. Дівчина підкорила Ізраїль своїм потужним голосом і вражаючими виступами.

У найближчий час буде представлено композицію Set Me Free, з якою молода виконавиця виступить на міжнародному конкурсі.

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