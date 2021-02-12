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«Dizel Night» на СТБ: нове вечірнє гумористичне шоу від «Дизель Студіо»

12.02.2021

Телеканал СТБ разом з «Дизель Студіо» готує особливий весняний подарунок для телеглядачів. 6 березня в ефірі СТБ відбудеться прем’єра вечірнього шоу «Dizel Night», аналогів якому в Україні немає. Це буде суботнє праймове шоу з хорошим гумором, піснями, пародіями, номерами і зірковими гостями.

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Ведучими «Dizel Night» стали улюблені зірки Григорій Решетник, Дмитро Танкович та Єгор Крутоголов.

СТБ завжди був телеканалом найкращих шоу та унікальних реаліті. Створюючи наші проєкти, ми завжди орієнтувалися на запит аудиторії, тому вже давно були в пошуку гумористичного проєкту, який об’єднає біля екранів усю країну. Спільно з нашим партнером «Дизель Студіо» ми розробили вечірнє гумористичне шоу, яке ввібрало в себе найкращі міжнародні практики. І вже в березні чекаємо всіх на прем’єру нового проєкту «Dizel Night». Це буде веселе, часом несподіване, але дуже яскраве суботнє праймове шоу в найкращих традиціях СТБ і «Дизель Студіо», ‒ коментує керуюча директорка СТБ Людмила Семчук.

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Кожен випуск «Dizel Night» складатиметься з кількох яскравих рубрик: інтерактиви з селебріті, скетчі, зіркові батли, музичний крокодил, пародії на відомі проєкти українських телеканалів, а також ілюзії і магія, які стануть красивим елементом великого шоу.

‒ «Дизель Студіо» завжди були вільні у своїй творчості, тематиці, поданні, але часто від реалізації всіх задумів нас стримував естрадний формат. Адже ми знімаємо «Дизель Шоу» у величезному залі, де сидить 4 тисячі людей і всі повинні бачити, що відбувається на сцені. А нам дуже хотілося знімати різні скетчі, робити підзйомки, змінювати декорації, як у кіно, гратися зі зміною зовнішності акторів. Усе це можливо реалізувати у великому студійному шоу. Разом з керівництвом СТБ ми зрозуміли, що саме такий формат актуальний для їхнього глядача. СТБ ‒ це канал великих, успішних і красивих шоу: «Х-фактор», «Холостяк» і «Холостячка», «Україна має талант», «Танцюють всі!». Ми сподіваємося, що нам вдалося взяти все найкраще і реалізувати в нашому новому проєкті. «Dizel Night» ‒ це різноманітність жанрів, це шоу-бурлеск, яке, на нашу думку, дуже підходить СТБ. Буде в ньому і соціальний складник, адже ми не зраджуємо свій принцип ‒ створювати народне шоу! Ми хочемо, щоб у суботу ввечері біля екранів збирався глядач, який справді хоче відпочити, розслабитися і навіть над чимось задуматися, ‒ розповів шеф-редактор «Дизель Студіо» Олексій Бланар.

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Для виробництва шоу задіяні два великі павільйони в Київській області площею 800 і 2000 кв.м. Декорації вагою 4 тонни і висотою в триповерховий будинок розробляли з осені минулого року. На спорудження пішло 10 днів. Декорації розділені на три зони: вітальну, де будуть ефектно з’являтися ведучі і зірки, гостьову зону інтерв’ю та ігрову з рухомим екраном. Щовипуску в студії буде понад 100 глядачів: фанати, запрошені зірки й актори масових сцен.

Хронометраж одного випуску 90 хвилин.

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