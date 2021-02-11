Масляна (Масниці) — одне з найвеселіших і найдавніших свят. Її відзначають напередодні Великого посту. Про те, коли Масляна в 2021 році, а також які існують традиції святкування по днях, читайте в нашому матеріалі.

Коли Масляна в 2021 році

У 2021 року Масляна почнеться в Міжнародний жіночий день — 8 березня і триватиме сім днів. А ось з 15 березня почнеться Великий піст, який закінчиться святом Воскресіння Христового.

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Традиції святкування Масляної по днях

Масляний тиждень, який ще часто називають Сирною седмицею (все тому, що в ці дні не можна їсти м’яса, але можна молочні продукти), умовно поділяють на дві частини. Перша — Вузька Масляна — триває з понеділка по четвер, а друга ― Широка ― у п’ятницю й суботу. Першу половину тижня здавна присвячували господарським справам, а ось у другій половині можна було вволю відпочити. Вважається, що господині весь тиждень пекли і частували гостей млинцями. Проте здебільшого в Україні було заведено готувати не млинці, а вареники з сиром і маслом.

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Перший день Масниці — зустріч. У цей день свекри відправляли своїх невісток навідати батьків. Перший млинець також випікали в понеділок. Ось тільки його не їли, а віддавали нужденним, щоб ті пом’янули покійних родичів.

Другий день Масниці — загравання. Цей день повністю присвячували тому, щоб придивитися до протилежної статі і знайти собі майбутню дружину або чоловіка. Також у вівторок вперше починали закликати Масляну.

Третій день Масниці — ласунка, або скоромна середа. У цей день зяті ходили в гості на млинці до своєї улюбленої тещі. До зятя жінка повинна була проявити якомога більше ласки і любові, адже вважається, що добрішою теща буде до зятя в цей день, то кращими будуть стосунки в її дочки з новою сім’єю.

Четвертий день Масниці — розгуляй, або широкий четвер. У цей день усі домашні клопоти повинні бути завершені. Люди наповну могли почати святкувати. Причому філонити не можна, адже вважалося, що той, хто залишиться вдома і не піде веселитися, буде нещасний протягом цілого року.

П’ятий день Масниці — тещині вечірки. А ось цього дня теща йшла в гості до зятя, щоб скуштувати млинців. До того ж не сама, а з подругами, щоб похвалитися своїм улюбленим зятем.

Шостий день Масниці — посиденьки зовиці. У суботу молоді невістки приділяли увагу своїм зовицям — сестрам і родичам чоловіка. У дім потрібно було запросити якомога більше подруг і весело провести час.

Сьомий день тижня — проводи, або Прощена неділя. Найважливіший день усього тижня. У неділю треба попросити вибачення одне в одного, поминати померлих родичів і приготуватися до початку Великого посту.

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