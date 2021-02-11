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Кастинг на новий проєкт телеканалу СТБ відкрито

11.02.2021

Телеканал СТБ відкриває кастинг на новий проєкт! Якщо хатні клопоти позначилися на вашій зовнішності, а захоплені погляди коханого стали для вас рідкістю, тоді переходьте в розділ Кастинги та заповнюйте анкету для участі в новому проєкті СТБ. Настав час знову стати привабливою, кардинально змінити зовнішність і внутрішній світ!

Video: Кастинг на новий проєкт телеканалу СТБ відкрито


Інформація про кастинги на новий проект СТБ в Україні 2021. У яких містах і коли кастинг нового проекту СТБ

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