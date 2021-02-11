Хочете краще розуміти своє життя? Тоді дивіться гороскоп, щоб знати, що ж обіцяють зірки на кожен новий день конкретному знаку зодіаку. Читайте астрологічний прогноз на 12 лютого 2021 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

Ви починаєте день у гарному настрої. Завдяки своїй розслабленій і щасливій манері ви спокійно досягаєте бажаного. У п’ятницю вам також піднесуть невеликі подарунки або сюрпризи.

Телець

На роботі буде затишшя. Тому ви точно захочете трохи відступити від завдань і спокійно відпочити. Це додасть нової енергії та гарного настрою.

Близнюки

Спілкуватися з іншими людьми наразі дуже легко і не становить жодних проблем. Причина цього криється у вашій внутрішній рівновазі та спокої. Так тримати.

Рак

Ви зрозумієте, чого можете досягти з невеликим зусиллям. А таємниця крилася лише в гармонії та енергії, які самі притягують у ваше життя зміни на краще.

Лев

Ви так довго думали втілити свої плани в життя, але досі були занадто скептичні через фінансові та особисті проблеми. Настав час діяти і потрібно ризикнути, якщо хочете рухатися вперед.

Діва

Ви привели тіло в стан спокою. Це зайняло багато часу, але тепер ви відкрили секретний рецепт. Сьогодні помітите, як внутрішній спокій вплине на всі життєві сфери.

Терези

Коротка перерва — це завжди добре, але тепер можна починати наново. Ніщо не заважає вам на роботі або в особистому житті.

Скорпіон

Можливо, важливі рішення варто відкласти. Зірки несприятливі для вашого проєкту. Використовуйте коротку перерву, щоб спокійно все обміркувати.

Стрілець

Цей день гармонує з вашим особистим життям і світом роботи. Ваша чуйна натура зачаровує ваших колег і друзів, і всім буде корисний ваш гарний настрій. Атмосфера в колективі гармонійна, як ніколи.

Козеріг

Можливо, настав час здійснити давнє бажання. Останнім часом ви були дуже працелюбні і цілеспрямовані, і вам варто винагородити себе за це.

Водолій

Тепер у вас є більше часу, який ви можете присвятити друзям, родині і партнеру. Зателефонуйте їм!

Риби

Ваш спосіб життя і ваша стратегія поки працюють добре, але настав час вибирати новий шлях і здобувати новий досвід. Краще пізно, ніж ніколи.

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