Євробачення-2021: Ірландія визначилася з представником

Ірландію на конкурсі Євробачення-2021 представить Леслі Рой. Пісня, з якою вона буде представляти країну, незабаром буде презентована. Подробиці – далі в матеріалі!

Рекордсмен за кількістю перемог на Євробаченні, Ірландія в особі громадської телекомпанії RTÉ з гордістю назвала своїм представником у 2021 році Леслі Рой.

Більше на тему: Потенційно найвдаліша пісня для Євробачення: Євген Філатов розповів, чому вибрав пісню «Шум»

Відомо, що Леслі – співачка і автор пісень з Дубліна, яка живе на дві країни: США та Ірландію. Леслі випустила свій дебютний альбом «Unbeautiful» в 2008 році на Jive Records, виконавчим продюсером якої був Макс Мартін.

Кар’єра Леслі як автора пісень була плідною: вона співпрацювала з Адамом Ламбертом, Miss Montreal, Medina, Яна Крамер, Марлі Скотт і Deorro. Будучи фанатом Євробачення протягом усього життя, Леслі сказала, що можливість представляти Ірландію – це реалізація однієї з її життєвих амбіцій.

У 2020 році Леслі мала виступити на Євробаченні із піснею «Story Of My Life»:

:

Больше по теме: Євробачення-2021: Греція визначилася зі своїм представником

Читайте нас також в Viber и Telegram СТБ