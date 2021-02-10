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#Сильний – кампанія проти гендерних стереотипів від проєкту Холостяк

10.02.2021

Найромантичніший проєкт весни 2021 Холостяк-11 і телеканал СТБ продовжують диджитальну кампанію проти гендерних стереотипів, яку розпочало реаліті Холостячка. 14 чоловіків розкажуть про стереотипи, які переслідують їх у житті, а також розвінчають шаблонне уявлення суспільства про «ідеального чоловіка». Герої кампанії #Сильний відверто поділяться з глядачами надскладними історіями зі свого життя, а також спробують під іншим кутом подивитися на звичні для нас речі. Не пропустіть 14 унікальних історій чоловіків, які змусять переосмислити ставлення до життя та стосунків!

Video: #Сильний – кампанія проти гендерних стереотипів від проєкту Холостяк


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