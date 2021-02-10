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Корисні властивості гарбуза: що потрібно знати

10.02.2021

Гарбуз вже більше 5 тисяч років відомий своїми корисними властивостями, які сприяють лікуванню багатьох захворювань та зміцненню організму. Талановита кондитерка Ліза Глинська, поділилася, що міститься в гарбузі і який вплив він чинить на наше здоров’я.

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Відомо, що гарбуз використовується для профілактики серцево-судинних захворювань, анемії та ожиріння. Вона заспокоює нервову систему, покращує процеси обміну речовин, нормалізує роботу шлунково-кишкового тракту і регулює водно-сольовий баланс. А ще не так давно вчені виявили у гарбузі таку речовину, яка здатна знизити зростання туберкульозної палички.

Корисні речовини в гарбузі

Цей овоч містить величезну кількість вітамінів, макро- і мікроелементів, які дуже добре засвоюються організмом. Дивно, але в гарбузі бета-каротину набагато більше, ніж у моркві. Також гарбуз містить залізо, цинк, кобальт і мідь, тому він показаний при зниженому гемоглобіні та інших проблемах з кров’ю. Ще він багатий кальцієм, пектином, цукром, вітамінами С, D, PP і групи В. До речі, вітамін Е, який теж є в гарбузі, уповільнює процеси старіння.

Сирий гарбуз

Вживання цього овоча в сирому вигляді здатне поліпшити роботу жовчного міхура і зняти запалення кишківника. Гарбуз також можна використовувати при опіках або запаленнях шкіри, прикладаючи подрібнену гарбузову м’якоть до ураженої ділянки. Якщо ж у вас гнійні рани, то спробуйте промити їх відваром з гарбузових квіточок так вони швидше затягнуться.

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Гарбузовий сік

Гарбузовий сік необхідно вживати при підвищеній кислотності шлунку, запорі, геморої та нервовому збудженні. Також він зміцнює зубну емаль і запобігає появі карієсу. Для профілактики вірусних та бактеріальних інфекцій випивайте щоранку склянку гарбузового соку так ви зміцните імунітет.

Гарбузове насіння

Насіння з гарбуза використовують при захворюваннях печінки, як косметичний та протигельмінтний засіб. Також воно покращуює роботу статевої системи і рятує від нудоти.

Гарбузова олія

Вона добре впливає на шкіру, нігті і волосся, на стан хрящів і кісткової тканини. Гарбузова олія ще має бактерицидні властивості і сприяє загоєнню ран.

Гарбузова каша

Каша з додаванням гарбуза показана при захворюваннях серця, гіпертонії, анемії, набряках та атеросклерозі. Крім того вона рятує від кашлю і застосовується при лікуванні захворювань легенів.

Як ми бачимо, гарбуз неймовірно корисний овоч, який здатний відмінно підтримати здоров’я організму. Але пам’ятайте, що гарбуз може нанести шкоду при гастриті зі зниженою кислотністю, виразці шлунка і 12-палої кишки, при цукровому діабеті. Дуже важливо правильно зберігати гарбуз при температурі 215 ° C і не залишати його під прямими сонячними променями.

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