Хочете дізнатися, що на вас чекає у цей четвер? Що обіцяють зірки? Кому треба бути стриманішим та обережнішим? Тоді уважно читайте гороскоп на 11 лютого від астрологів СТБ.

Овен

Романтичний і мрійливий настрій турбує вас, адже самі знаєте, що можете бути особливо чутливі до впливу конкретної людини. Та хвилюватися не варто. Це ваша людина.

Телець

Вам потрібні нове натхнення і можливість робити щось інакше, ніж усі. Шукайте пропозиції ― будь то в інтернеті, у розмові з колегами або слідуючи своєму спонтанному імпульсу.

Близнюки

Зірки прогнозують вам чудовий настрій, щоб зробити сюрприз близькій людині. Це дасть вам змогу пережити міріаду прекрасних почуттів. Просто зробіть що-небудь приємне другій половинці!

Рак

Добре слово творить чудеса. Ви легко можете обвести навколо пальця своїх конкурентів, тому що тепер у вас є особливі дипломатичні навички.

Лев

Значний приплив енергії дасть змогу багато чого досягти, якщо вміло використовувати свої сили.

Діва

Будьте обережні, адже ваші думки і почуття змішуються. У розмові ви більш суб’єктивні і дозволяєте емоціям впливати сильніше, ніж зазвичай.

Терези

Імовірність неприємностей відносно висока, особливо в другій половині дня. Наберіться терпіння і позитивної енергії, щоб легко пройти цей етап.

Скорпіон

Не виходьте за межі своїх можливостей! Приклади тому — непотрібні фінансові витрати, надмірний ризик у спорті або проєкти, які ви не встигнете реалізувати.

Стрілець

Ви відкриваєте для себе нову, енергійну сторону. Щоб стати активним, можуть знадобитися деякі зусилля. Це може бути йога, медитація, спорт.

Козеріг

Ви тепло ставитеся до своїх друзів, допомагаєте їм і завжди йдете назустріч. Знайте, що за це на вас чекають з розпростертими обіймами ті, кому ви раніше віддавали останню сорочку.

Водолій

Цей день — суцільний сюрприз. Ви запам’ятаєте його надовго, а згадувати будете з усмішкою і найприємнішими емоціями. Тому не хвилюйтеся, а просто радійте, що вас оточують такі люди.

Риби

Ви так довго чекали цього дня. Нарешті ви станете найщасливішим і отримаєте те, що бажали останні кілька місяців. Це чудовий період, щоб обмінятися позитивною енергією з близькими.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.