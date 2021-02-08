Сюжет програми «Вікна-новини» про улюблену книгу співачки Ірини Федишин

«Вікна-новини» запустили нову рубрику — тепер щоп’ятниці відомі українські зірки розповідатимуть журналістці Еммі Антонюк про свої улюблені книги, про ті видання, які вплинули на їхнє життя, становлення і світогляд.

Гостею першого сюжету стала Ірина Федишин. Співачка вирішила розповісти про роман Павла Загребельного «Роксолана». Вона запевняє, що саме ця книга вплинула на її кар’єру і стосунки з чоловіком. Адже, як виявилося, Ірина першою запросила його на каву і отримала відмову… Тепер же він веде її сторінку в соцмережах і відповідає за бухгалтерію, возить на зйомки і виховує спільних синів.

«Ця книга мене найбільше захопила з усіх, які я прочитала. Роксолана змогла закохати в себе Сулеймана і стала улюбленицею, яка мала вплив на нього і вирішувала багато важливих питань імперії. Вона була хитрою і дуже розумною жінкою… Мені імпонує те, що вона не здавалася і ніколи не опускала рук», — розповідає про свою улюблену героїню Ірина Федишин.

Крім розважальної функції, «Вікна» ставлять більш важливу і глобальну мету цього проєкту — просувати різножанрові книги серед глядачів і тим самим спонукати українців до їх прочитання.

«Нам треба легітимізувати книгу в свідомості українців, щоб вона перестала бути нудною. Як це зробити? Наприклад, прописавши її на телебаченні. У прайм-таймі, на постійній основі. Якщо кожна співачка і кожен співак у цій країні розповість про свою улюблену книгу, ідея про читання перестане навіювати нудьгу. Якщо кожен міністр з Кабміну розповість про улюблену лавсторі в класичній літературі, читання стане більш цікавим. Якщо кожен мільйонер, меценат або бізнесмен назве книгу, яка змінила його життя, — користь від читання стане очевидною», — ділиться головною ідеєю рубрики журналістка Емма Антонюк.

Щоп’ятниці на СТБ у програмі «Вікна-новини» дивіться нову книжкову рекомендацію від впливових і відомих українців. На цьому тижні Емма Антонюк зустрінеться з Сергієм Притулою. Яка книга йому запам’яталася найбільше, дивіться у програмі «Вiкна-новини» о 17:30 і 22:00.



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