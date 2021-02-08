Магнітні бурі можуть чинити негативний вплив на здоров’я. Графік магнітних бур на лютий 2021 року від екстрасенсів СТБ підкаже, в який період може погіршитися самопочуття і чи можна цього уникнути. Читайте в матеріалі, коли відбудуться магнітні бурі в лютому 2021 року.

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7–10 лютого 2021 ― затяжна магнітна буря середньої інтенсивності. Перші симптоми геомагнітного впливу відчують на собі гіпертоніки і метеочутливі люди ще 7 лютого, тоді як свого піку буря досягне лише 9 лютого. Тоді втома і апатія, коливання настрою і порушення сну можуть торкнутися навіть здорових і несприйнятливих людей.

15 лютого 2021 ― у цей день очікується геомагнітне коливання високої інтенсивності. На щастя, воно триватиме недовго, а його пік припаде на денний час. У цей період краще не займатися працею, яка потребує підвищеної концентрації уваги, і не сідати за кермо. При собі варто мати тонізуючі засоби, а також ліки від головного болю. Не виключене загострення хронічних захворювань, так що не забудьте покласти в свою аптечку препарати, які допоможуть полегшити симптоми.

22 лютого 2021 ― ще одне короткочасне коливання, яке, втім, не варто ігнорувати. Метеочутливим людям необхідно провести цей день у спокої: уникати перенапруження, стресових ситуацій, утриматися від міцних і насичених кофеїном напоїв. Найкраще присвятити час відпочинку: пішим прогулянкам на свіжому повітрі, релаксаційним масажам, медитації тощо.

27 лютого 2021 ― незначне геомагнітне коливання. Ця буря для багатьох мине непомітно, проте покладатися на удачу не варто. Якщо ви зазвичай сприйнятливі до атмосферних змін або страждаєте на хронічні захворювання, постарайтеся в цей день не перенапружуватися і завжди мати під рукою аптечку з препаратами першої необхідності.

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