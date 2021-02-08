У Чехії за результатами Нацвідбору у 2020 році перемогу здобув молодий співак Бенні Крісто. Саме він представлятиме Чеську Республіку на Євробаченні-2021.

Фото – eurovision.tv

Відомо, що Бенні Крісто був постійним учасником чеської музичної сцени понад 10 років. У 2019 він випустив свій міні-альбом «Kontakt», який містить загалом 6 пісень, включаючи «Aleiaio» і «Plan». Його найпопулярнішими композиціями на цей момент є «Bomby» (26 мільйони переглядів на YouTube), «Asio» (15 мільйонів переглядів), «Padam» (28 мільйони переглядів) та «Kemama» (більше 1 мільйона переглядів), з якою він мав виступити на Євробаченні у 2020 році.

За 10 років на сцені Бенні створив сильну фан-базу в соціальних мережах, за ним спостерігає майже 800 000 осіб в Instagram. На додаток до своєї музичної кар’єри він є професійним бійцем джиу-джитсу, удостоєним престижних нагород міжнародних турнірів у своїй категорії.

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