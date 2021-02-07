Гороскоп на 8 лютого 2021 року допоможе визначитися з правильним рішенням. Кому потрібно приготуватися до випробувань, а хто може зустріти своє кохання? Читайте гороскоп на 8 лютого 2021 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

Не зовсім вдалий ранок може зіпсувати настрій на весь день. Однак зірки радять не зациклюватися на невдачах. Так ви зможете насолодитися життям.

Телець

День складеться вдало, якщо ви скористаєтеся своїм умінням аналізувати ситуацію. Тільки завдяки чіткому плану і холодному розуму ви зможете виконати всі поставлені завдання. А їх буде багато. Готуйтеся.

Близнюки

Цей день сприятливий для початку нової справи і звернення до вищих інстанцій. Можливо, що привабливі пропозиції принесуть вам вигоду і моральне задоволення.

Рак

Украй несприятливий день. Імовірні сварки з другою половинкою, друзями або колегами на роботі. Щоб не збожеволіти, спробуйте стримувати емоції і мислити тверезо.

Лев

Перша половина дня буде трохи сумбурною. Можливе деяке непорозуміння на роботі. Хтось захоче змусити вас виконувати чужі обов’язки. Не піддавайтеся.

Діва

Вам варто більше часу присвячувати відпочинку. Життєвий потенціал практично на нулі. Спробуйте взяти кілька відгулів і влаштуйте собі вікенд.

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Терези

Небезпечний день. Є ризик потрапити в руки шахраїв. Зірки радять відкласти на невизначений час продаж та купівлю нерухомості, а також не підписувати важливих документів.

Скорпіон

Весь свій вільний час краще присвятіть вирішенню побутових проблем. А їх накопичилося чимало. Тож треба засукати рукави і вперед, до чистого і світлого дому!

Стрілець

Прекрасний день для нових знайомств та експериментів із зовнішністю. Є шанс завести новий перспективний роман. Якраз напередодні свята.

Козеріг

Прекрасний день для зустрічі з друзями або родичами. Якщо у вас є невирішені проблеми, ви сміливо можете їх обговорити за чашкою гарячого чаю. Вам допоможуть. Будьте певні.

Водолій

Чудовий день для перемовин і укладення важливих угод. Також є сенс налагодити нові ділові контакти.

Риби.

День реалізації задуманого. Ви легко встигнете переробити стільки, що вам позаздрять усі колеги. Тільки не зазнавайтеся, інакше отримаєте додаткові обов’язки.

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