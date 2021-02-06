Гороскоп на 7 лютого 2021 року допоможе визначитися з правильним рішенням. Кому потрібно подбати про своє здоров’я, а хто повинен зосередити свої сили на роботі? Читайте гороскоп на 7 лютого 2021 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

Чудовий день! З самого ранку ви захочете перевернути гори. І вам це вдасться! Вечір проведіть у колі сім’ї.

Телець

Ви приймаєте дуже близько до серця все, що чуєте. Зірки радять фільтрувати і ділити почуте на два.

Близнюки

Вам потрібно переглянути свої витрати. Якщо ви хочете трохи накопичити, відмовтеся від імпульсивних покупок.

Рак

Ви всі свої сили присвячуєте роботі. Однак у гонитві за фінансовим благополуччям не варто перегинати палицю і відмовляти собі в купівлі елементарних речей.

Лев

Ви почуваєтесь трохи розбалансованими. Не бійтеся своїх почуттів. Якщо хочете поплакати ― плачте! Дайте вихід своїм емоціям.

Діва

На вас чекає приголомшливий день. Приємне знайомство буде обнадійливим. Готуйтеся до змін.

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Терези

Щоб досягти успіху, потрібно багато працювати. Не лякайтеся труднощів. Це природній процес. Якщо правильно себе налаштуєте, все у вас вийде.

Скорпіон

Ви можете відчути невелику втому. Не дивно, ви дуже багато працюєте. Зірки попереджають: залиште час для себе, інакше є ризик впасти від виснаження.

Стрілець

Прекрасний день, щоб круто змінити своє життя! Час ризикувати. Спробуйте те, про що давно мріяли. Хто знає, може, ви потім пошкодуєте, що не зробили цього раніше.

Козеріг

Зірки радять присвятити якомога більше часу своїй другій половинці. Романтичний вечір ― прекрасне вирішення питання. Самотні ж представники знака можуть познайомитися з цікавою людиною.

Водолій

Ваша душа бажає свята, а мозок пам’ятає про роботу. Прислухайтеся до здорового глузду, а вечірки відкладіть до кращих часів.

Риби.

Ваше здоров’я залишає бажати кращого. Зверніть увагу на своє харчування. Займіться спортом або просто гарненько відпочиньте.

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