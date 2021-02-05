Гороскоп на 6 лютого 2021 року допоможе не помилитися під час ухвалення важливих рішень. Кому потрібно стримувати свої емоції, а хто може зробити невеликий прорив у професійному плані? Читайте гороскоп на 6 лютого від екстрасенсів СТБ.

Овен

Якщо ви хочете досягти успіху, вам потрібно проявити гнучкість і спробувати підлаштуватися під колег і начальство. Не сумуйте, завтра все може бути інакше.

Телець

Двоїстий день. Зірки радять не ухвалювати важливих рішень. Спробуйте зберігати спокій та уникати конфліктних ситуацій.

Близнюки

День підбиття підсумків. Проаналізуйте своє життя за останній місяць і зробіть висновки. Подумайте, як ви можете поліпшити ситуацію і виправити помилки.

Рак

Несприятливий день у плані здоров’я. Можуть загостритись хронічні захворювання. Зверніть увагу на своє харчування і спробуйте контролювати емоції.

Лев

Левам доведеться зосередити свою увагу на здоров’ї своєї родини. Можливі непередбачені витрати. Спробуйте зберігати спокій і не робити поспішних висновків.

Діва

Вас дістав побут. Воно й зрозуміло. Щоб поліпшити ситуацію, проігноруйте свій «синдром відмінника» і просто відпочиньте. Прогулянка в парку або перегляд фільму допоможуть виправити ситуацію.

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Терези

Ваш мінус у невмінні контролювати емоції. Через це у вас постійно виникають конфлікти на роботі і з коханою людиною. Намагайтеся почути співрозмовника.

Скорпіон

Небезпечний день. Уникайте будь-яких авантюр. Є ризик потрапити в руки шахраїв і втратити велику суму грошей.

Стрілець

Непоганий день. У вас з’являться круті ідеї, яким судилося бути реалізованими. Поділіться своїми думками з начальством. Не бійтеся просити допомоги.

Козеріг

Активний трудовий день, який змусить вас поринути з головою в роботу. Ви легко зробите всі важливі справи. Навіть колегам допоможете. Це прекрасно!

Водолій

Через ваш запальний характер у вас можуть виникнути проблеми з другою половинкою. Ви занадто ревниві та недовірливі. Стосунки так не побудуєш.

Риби

Початок дня може принести засмучення і розчарування. Можлива неприємна звістка. Проте вже в другій половині дня все може кардинально змінитися. Усе залежить від вашого настрою.

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