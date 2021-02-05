Фарш для бургерів: топ-3 рецептів від редакції сайту STB.UA
05.02.2021
Щоб приготувати смачну котлету для бургера, потрібно зробити хороший фарш. Редакція сайту STB.UA зібрала для вас топ-3 популярних рецептів смачного фаршу для бургерів. Вибирайте і смакуйте!
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Фарш з яловичини
Складові:
- Яловичина – 500 г
- Сіль
- Чорний перець
- Рослинна олія
- Цибуля
- Часник – 2 зуб.
Спосіб приготування:
- Беремо шматок яловичини, промиваємо під холодною водою.
- Промите м’ясо нарізаємо середніми кругами вздовж шматка.
- Кожен шматок відбиваємо спеціальним молотком.
- Відбите м’ясо нарізаємо дрібними кубиками.
- Додаємо до яловичини нашатковану цибулю, подрібнений часник та спеції. Усе ретельно вимішуємо.
- Формуємо з приготовленого фаршу кульку і приплющуємо кожну на долоні.
- Сформовані котлети ставимо в холодильник на 30 хвилин.
- Виймаємо і смажимо на сковороді з рослинною олією до рум’яної скоринки.
Фарш з курячого філе
Складові:
- Куряче філе – 500 г
- Хліб – 200 г
- Цибуля
- Сіль
- Рослинна олія
- Перець
Спосіб приготування:
- Спочатку замочуємо хліб у теплій воді.
- Промиваємо куряче філе та нарізаємо його великими шматками.
- Подрібнюємо філе м’ясорубкою.
- Додаємо до м’яса розмочений хліб, спеції та подрібнену цибулю.
- Формуємо з отриманої маси невеличкі котлети.
- Розігріваємо сковорідку з олією та смажимо курячі котлети.
Фарш зі свинини
Складові:
- Свинина – 500–600 г
- Цибуля
- Сіль
- Перець
- Рослинна олія
- Гірчиця – 1 ст. л.
Спосіб приготування:
- Шматок великого м’яса подрібнюємо м’ясорубкою з великими отворами.
- Нарізаємо дрібними шматочками цибулю і додаємо до м’яса.
- Приправляємо фарш спеціями і додаємо 1 столову ложку гірчиці.
- Ставимо готовий фарш у холодильник на 40 хвилин.
- Потім формуємо котлети.
- На розігрітій сковорідці з олією смажимо котлети з обох сторін.
Сподіваємось, ви обов’язково виберете для себе смачний рецепт фаршу для бургерів.
Смачного!
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