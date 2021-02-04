Фази Місяця так чи інакше впливають на життя людей. І хоча деякі ставляться до цього доволі скептично, все ж давно доведено, що Місяць впливає на самопочуття і стан людей. Якщо ви знаєте, у якій фазі перебуває небесне світило, можете сміливо планувати свої справи, призначати дати важливих переговорів або ухвалювати життєві рішення. Читайте в нашому матеріалі інформацію про фази Місяця в лютому 2021 року.

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Місячний календар на лютий 2021

За місячним календарем у лютому 2021 року циклічна зміна фаз Місяця відбуватиметься в такій послідовності:

Третя чверть — 4 лютого 2021

У цей час Місяць перебуватиме в знаку Скорпіона. Це найсприятливіший час для ухвалення важливих рішень і планування.Також у цей період можна сміливо починати нові проєкти або ставити перед собою складні завдання.

Новий Місяць — 11 лютого 2021

Місяць у знаку Водолія. Цей час краще присвятити вивченню чогось нового. Можливо, потрібно взяти участь у наукових конференціях, почати вивчати іноземні мови або просто підвищити свою кваліфікацію. Словом, це час для самовдосконалення.

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Перша чверть — 19 лютого 2021

Місяць перебуватиме в знаку Тельця, а це означає, що настане час фінансових накопичень і вигідних вкладень. Також може з’явитися бажання духовно розвиватися. Не варто з ним боротися.

Повня — 27 лютого 2021

Місяць у знаку Діви. Цей час дуже сприятливий для будь-якої кропіткої роботи. Успішними також будуть усі банківські операції.

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