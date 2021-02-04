Як змінити своє харчування на користь організму — поради фахівців у сюжеті «Вікна-новини»

Хочете бути сильним і здоровим? Мрієте зміцнити свій імунітет і розвантажити ШКТ? Тоді вам точно варто звернути увагу на своє харчування. Як змінити раціон на користь організму — дізнайтеся поради фахівців, які зібрала програма «Вікна-новини».

Українці споживають майже втричі більше солі за норму — це дані останніх досліджень ВООЗ та українських медичних чиновників. З нормою солі на день 5 грамів ми отримуємо її з їжею аж 12 грамів.

Більше на тему: Що має буди в щоденному раціоні кожної жінки

І це не єдина проблема в харчуванні жителів України. У нашому раціоні недостатньо овочів і фруктів, але дуже багато легких вуглеводів: хліба, вареників і млинців.

«Якщо хочеш бути здоровим, треба готувати вдома. Не можна купувати готову їжу в магазині — вона крім солі містить ще консерванти, згущувачі, стабілізатори та інші хімічні речовини», — рекомендує дієтологиня і гастроентерологиня Лариса Бойченко.

Більше на тему: Що повинно бути в щоденному раціоні чоловіка

Саме неправильний раціон сприяє виникненню неінфекційних хвороб, таких як цукровий діабет, гіпертонія, зайва вага або ожиріння.

Привести свій імунітет і здоров’я в норму ніколи не пізно. Важливо лише змінити шкідливі звички в своєму харчуванні на корисні. Поради фахівців дивіться в сюжеті «Вікна-новини» телеканалу СТБ.

Telegram Читайте нас також у Viber