Гороскоп на 5 лютого 2021 року допоможе визначитися з правильним рішенням. Хто має бути більш відповідальним, а кому потрібно спробувати розслабитися? Читайте гороскоп на 5 лютого 2021 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

Непростий день. Вам потрібно приготуватися до випробувань. Однак, якщо ви зберете всі свої сили, то зможете все подолати.

Телець

Ваша біда в тому, що ви занадто довірливі. Іноді надмірна балакучість із малознайомими людьми грає проти вас. Навчіться тримати язик за зубами.

Близнюки

У момент, коли треба швидко ухвалити рішення, ви завжди вагаєтесь. Не варто цього робити. Пам’ятайте, ризик — справа благородна. Тож ризикніть.

Рак

У п’ятницю вам доведеться дізнатися про себе багато нового. А все тому, що ваші різкі висловлювання добряче набридли іншим. Будьте терпимішими. Тоді таких ситуацій буде набагато менше.

Лев

У вас накопичилося багато справ. І їх потрібно завершити. Не варто відкладати все в довгу шухляду. Не копайте собі яму, інакше потім потонете в роботі.

Діва

Ви з самого ранку будете повністю завалені роботою. Щоб вирішити всі завдання, зірки рекомендують частину делегувати своїм колегам, а частину виконати самостійно.

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Терези

У п’ятницю на вашому порозі з’явиться людина з минулого. З її допомогою ви зможете вирішити важливі для вас питання. Однак зірки попереджають: будьте обережні і не вірте всьому, що говорять.

Скорпіон

Якщо ви хочете досягти бажаної мети, не варто відкладати. Дійте негайно, інакше ваш поїзд піде.

Стрілець

Якщо ви хочете досягти більшого, вам потрібно підвищувати свою кваліфікацію. Не треба стояти на місці. Розвивайтеся разом зі світом.

Козеріг

У п’ятницю вам здаватиметься, що ви можете звернути гори. Однак це не зовсім так. Правильно оцінюйте свої можливості.

Водолій

Для завершення роботи вам потрібно проявити всю свою завзятість. Перестаньте кидати справи на півдорозі. Так ви ніколи не вийдете на новий рівень.

Риби

Не можна постійно жити в напрузі. Спробуйте хоча б удома створити теплу атмосферу для відпочинку. Вам потрібно розслабитися.

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